Gülnar'da Zirai Alanda Yangın - Son Dakika
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Gülnar'da Zirai Alanda Yangın

Gülnar\'da Zirai Alanda Yangın
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Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alandan ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan söndürüldü.

Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Dayıcık Mahallesi Bozyeri mevkisindeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 14 arazöz, 5 su tankı, 7 ilk müdahale aracı, iş makineleri ve 4 helikopter sevk edildi.

Ormanlık alana da sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplere Gülnar Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gülnar'da Zirai Alanda Yangın - Son Dakika

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