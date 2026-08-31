Gülnar Kültür Festivali Sona Erdi
22. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali, Funda Arar konseriyle sona erdi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen 22. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali sona erdi.
Gülnar Belediyesince mesire alanında organize edilen festivalin son gününde sanatçı Funda Arar sahne aldı.
Konsere katılanlar, Arar'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, programdaki konuşmasında, festivali 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla birleştirdiklerini belirterek, "Festivalimizdeki temel amacımız Gülnar'ımızın bereketli topraklarında yetişen eşsiz ürünlerimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi en iyi şekilde tanıtmaktır." dedi.
Kaynak: AA
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