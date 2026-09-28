Mersin Gülnar\'da Başkan Yardımcısı Olçum İtfaiye Haftası\'nda itfaiyeye destek verdi

Mersin Gülnar'da Başkan Yardımcısı Olçum İtfaiye Haftası'nda itfaiyeye destek verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Gülnar ilçesinde İtfaiye Haftası etkinliği düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Olçum, itfaiye personeliyle pasta kesti; Olçum, teşkilatın zorlu ve kutsal görevi yerine getirdiğini, personelin can ve mal güvenliği için gece gündüz çalıştığını söyledi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Gülnar İtfaiye Amirliği'nde düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Olçum, itfaiye personeliyle pasta kesti.
Olçum, itfaiye teşkilatının zorlu ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirtti.
İtfaiye personelinin, vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz çalıştığını ifade eden Olçum, "Gülnar Belediyesi olarak her zaman itfaiyecilerimizin yanındayız." dedi.
Kaynak: AA
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