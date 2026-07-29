Gülnar'da Orman Yangını Kontrol Altında
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Dayıcık Mahallesi Bozyer mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
Yangını söndüren ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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