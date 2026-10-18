Mersin Gülnar\'da iki işletmeye fuhuş operasyonu düzenlendi, 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde gazino ve restoran olarak faaliyet gösteren 2 işletmeye yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. İki işletmenin ruhsatlarının iptali için yasal işlem başlatıldı.

Gülnar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince ilçede yürütülen planlı çalışmalar kapsamında gazino ve restoran olarak faaliyet gösteren 2 işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, Türk Ceza Kanununun 227'nci maddesi kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla 10 kişinin, bilgi sahibi sıfatıyla ise 5 kişinin ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Gülnar Kaymakamlığının oluru doğrultusunda iki işletmenin ruhsatlarının iptali için gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.