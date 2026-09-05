Gülnar Kaymakamı Aslan Kuskan Mahallesi'nde vatandaşların sorunlarını dinledi
Mersin'in Gülnar ilçesinde Kaymakam Emrah Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı ve kurum müdürleriyle Kuskan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Aslan, sorunların çözümü için talimat verdi, ardından Karasu mevkisinde incelemelerde bulundu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde Kaymakam Emrah Aslan vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaymakam Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Olçum ve kurum müdürleriyle Kuskan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak, onların talep, istek ve önerilerini dinledi.
Burada mahalle sakinlerine hitap eden Aslan, halkın sorunlarını yerinde dinlediklerini, çözümü için de gerekli talimatları verdiklerini kaydetti.
Aslan ve beraberindekiler daha sonra 1200 metre yükseklikteki Karasu mevkisinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
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