Gülnar'da kurumlar arası istişare toplantısı yapıldı, hükümet konağı çalışmaları başladı
Mersin'in Gülnar ilçesinde Kaymakam Emrah Aslan başkanlığında Kurumlar Arası İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilçe genelindeki hizmetler ele alınırken, hükümet konağı projesi çalışmalarının başladığı belirtildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde "Kurumlar Arası İstişare Toplantısı" düzenlendi.
Kaymakam Emrah Aslan başkanlığında Gülnar Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, ilçe genelinde yürütülen hizmetler ele alındı.
Hükümet Konağı projesi için çalışmaların başladığını belirten Aslan, vatandaşların ilettiği talepleri, ilgili kurumlara aktararak çözüm odaklı adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.
Kaynak: AA
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