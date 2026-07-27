Mersin’deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan yangın söndürme helikopterlerinin, karadan ise arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gülnar ilçesine bağlı Dayıcık Mahallesi Kalfalar Sokak Bozyörü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye orman, jandarma ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ayrıca 4 helikopter de bölgeye yönlendirildi. 4 helikopter havadan, 14 arazöz, 5 su tankı ile 7 ilk müdahale aracı ise karadan yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle alevler daha fazla yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Gülnar Belediyesi ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği yangın bölgesinde orman işçileri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Çok sayıda ekibin çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığını belirten Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, bölgenin hassas, havanın sıcak olduğuna dikkat çekerek, orman yangınlarına karşı dikkat edilmesini istedi.