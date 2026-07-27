Mersin’deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin’deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı

Mersin’deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan helikopterler ve karadan arazöz ile itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Belediye başkanı sıcak hava uyarısı yaptı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan yangın söndürme helikopterlerinin, karadan ise arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gülnar ilçesine bağlı Dayıcık Mahallesi Kalfalar Sokak Bozyörü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye orman, jandarma ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ayrıca 4 helikopter de bölgeye yönlendirildi. 4 helikopter havadan, 14 arazöz, 5 su tankı ile 7 ilk müdahale aracı ise karadan yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle alevler daha fazla yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Gülnar Belediyesi ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği yangın bölgesinde orman işçileri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Çok sayıda ekibin çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığını belirten Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, bölgenin hassas, havanın sıcak olduğuna dikkat çekerek, orman yangınlarına karşı dikkat edilmesini istedi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Gülnar, Mersin, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin’deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi Ameliyatta canlı çıkarıldı Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı
Arı sokması sonucu hayatını kaybetti Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Putin’den Rus ordusuna ’karşılık verme’ emri Putin'den Rus ordusuna 'karşılık verme' emri
CHP’de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti CHP'de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
Trump’tan salgın sonrası Meksika’ya tarifeli tehdit: Büyük gümrük vergisi uygulayacağız Trump’tan salgın sonrası Meksika’ya tarifeli tehdit: Büyük gümrük vergisi uygulayacağız

19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
18:29
Trump’tan İran’a “askeri harekat“ tehdidi
Trump'tan İran'a "askeri harekat" tehdidi
18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:52
Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk’u cezaevine kendisi teslim etmiş
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
17:03
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 20:00:33. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin’deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.