Gülnar'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde altyapısı tamamlanan mahallelerde üstyapı asfalt çalışmaları sürüyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor.
Belediyenin açıklamasına göre, ilçede su, elektrik ve doğal gaz altyapısının tamamlandığı mahallelerde üstyapı çalışmaları sürüyor.
Saray Mahallesi Atatürk İlkokulu mevkisinde sıcak asfaltlama yapan belediye ekipleri, ilçedeki ulaşım standartlarının iyileşmesi için çalışıyor.
Kaynak: AA
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