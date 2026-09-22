Mersin Gülnar Bolyaran\'da Başkan Önge\'nin aracına kamyonet çarptı, yaralanma yok

Mersin Gülnar Bolyaran'da Başkan Önge'nin aracına kamyonet çarptı, yaralanma yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Gülnar Bolyaran'da sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, Başkan Fatih Önge'nin makam aracına arkadan çarptı; kazada yaralanan olmadı. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen Önge ve sürücü Savaş Zil, kontroller sonrası taburcu edildi.
Mersin'de Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'nin makam aracına kamyonetin çarptığı kazada yaralanan olmadı.
Bolyaran Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 33 YB 382 plakalı kamyonet, Savaş Zil idaresindeki 34 USL 33 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından makam aracının sürücüsü Zil ile Belediye Başkanı Önge, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Önge ve Zil, burada yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA
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