Mersin Gülnar Bolyaran\'da Başkan Önge\'nin aracına kamyonet çarptı, yaralanma yok

Mersin'de Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'nin makam aracına kamyonetin çarptığı kazada yaralanan olmadı.

Bolyaran Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 33 YB 382 plakalı kamyonet, Savaş Zil idaresindeki 34 USL 33 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından makam aracının sürücüsü Zil ile Belediye Başkanı Önge, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Önge ve Zil, burada yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.