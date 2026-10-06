Mersin Gülnar'da Kaymakam Aslan başkanlığındaki toplantı kamu yatırımlarını ele aldı

Mersin Gülnar'da Kaymakam Aslan başkanlığındaki toplantı kamu yatırımlarını ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Gülnar'da Kurumlar Arası İstişare Toplantısı düzenlendi. Kaymakam Emrah Aslan başkanlığında Gülnar Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Fatih Önge ve kurum müdürleri katıldı; kamu yatırımları, projeler ve işbirliği imkanları görüşüldü.
Mersin'in Gülnar ilçesinde "Kurumlar Arası İstişare Toplantısı" düzenlendi.
Kaymakam Emrah Aslan başkanlığında, Gülnar Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Fatih Önge ve kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, ilçe genelinde devam eden kamu yatırımları, yürütülen projeler ve kurumlar arası işbirliği imkanları ele alındı.
Kaynak: AA
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