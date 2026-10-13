Akkuyu NGS\'de tam kapsamlı acil durum ve yangın tatbikatı tüm hedeflerine ulaştı

AKKUYU NGS personeli ile Mersin'deki acil durum birimleri, 1'inci Güç Ünitesi'nin işletmeye alınması öncesinde koordinasyon çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Sahada planlı olarak tam kapsamlı bir acil durum ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında, santral personeli, sektörel teknik destek merkezleri ve Mersin'deki acil durum birimleri, Akkuyu NGS Eğitim ve Uygulama Merkezi'ndeki tam kapsamlı simülatörde modellenen varsayımsal bir olağan dışı durumun sonuçlarına müdahaleye yönelik çalışmalar yürüttü. Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Rusya Federasyonu Sivil Savunma, Acil Durumlar ve Doğal Afetlerin Sonuçlarının Giderilmesinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Anatoliy Suprunovskiy, Rosatom temsilcileri ile Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve diğer kurumların yetkilileri takip etti.

Tatbikatta Akkuyu NGS işletme personeli, santralin yangın güvenliği ve acil durum-kurtarma birimleri, AFAD ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ile Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Rosatom'un teknik destek merkezleri ile Dünya Nükleer İşletmeciler Birliği'nin (WANO) Moskova Merkezi de sahadaki çalışmaların yönetimine video konferans aracılığıyla dahil oldu.Tatbikat programı kapsamında 1'inci Güç Ünitesi'nin ünite kontrol odası işlevini üstlenen tam kapsamlı simülatörde, düşük olasılıklı teknolojik aksaklıklar ile ekipman arızalarının bir arada gerçekleştiği varsayımsal bir senaryo uygulandı. Vardiya personeli, talimatlara uygun şekilde Güç Ünitesi'nin durumunu değerlendirdi ve reaktör tesisinin parametrelerini düzenli hale getirmek için gerekli önlemleri aldı. İşletme personelinin çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, santral yönetimi ve dış kuruluşlara bilgi aktarımını sağlayan ve sektör uzmanlarından tavsiye alınmasına imkan tanıyan haberleşme sistemleri de test edildi.

Akkuyu NGS sahasındaki mobil kriz merkezinde, varsayımsal acil durumun yönetiminden sorumlu grup ile Acil Durum Komisyonu görev yaptı. Katılımcılar, durumun yönetilmesine yönelik karar alma süreçleri, müdahale faaliyetlerinin koordinasyonu ve personelin korunmasına ilişkin uygulamalar gerçekleştirdi. Müdahale çalışmalarında görev almayan çalışanlar ise eğitim amaçlı tahliye tatbikatına katıldı. Tatbikatın yangınla mücadele bölümünde, 1'inci Güç Ünitesi'nin iç ihtiyaç yedek transformatöründe çıktığı varsayılan bir yangına müdahale edildi. Akkuyu NGS yangın güvenliği birimi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ortak konuşlanma, yangın söndürme maddelerinin uygulanması ve yakındaki ekipmanların korunmasına yönelik faaliyetleri birlikte gerçekleştirdi.

Tatbikat senaryosunda ayrıca Akkuyu NGS sahası dışında, enerji nakil hatlarının altında varsayımsal bir orman yangını da yer aldı. Yangına müdahale çalışmalarına Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Akkuyu NGS yangın güvenliği ekipleri ile AKKUYU NÜKLEER A.Ş. ve yüklenici kuruluşların çalışanlarından oluşan gönüllü ekip katıldı. Katılımcılar, kesintisiz su temininin sağlanması, yangının yayılmasını sınırlandırmak amacıyla mineralize şerit oluşturulması ve ulaşılması güç alanlarda helikopterlerden yararlanılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

Akkuyu NGS arama-kurtarma ekibi de Mersin'deki ilgili birimlerle birlikte yaralılara müdahaleye yönelik çalışmalar yaptı. Bu kapsamda senaryo gereği enkaz altında kalan kişilerin aranması ve kurtarılması, yüksekten indirme ve yaralıların sağlık ekiplerine teslim edilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. AFAD ekipleri, tatbikat kapsamında Akkuyu NGS sahasının dışında da çalışmalar yürüttü. Tahliye edilen personelin kabulü ve yönlendirilmesi için Büyükeceli'de bir merkez ile dozimetri kontrolü ve dekontaminasyon noktası oluşturuldu. Uzmanlar, merkeze gelen kişilerin yönlendirilmesi ve varsayımsal olarak ilk tıbbi yardımın sağlanmasına yönelik çalışmaları uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Merkezin donanımını ve çalışmalarını Mersin Valisi Atilla Toros bizzat denetledi."

'1'İNCİ GÜÇ ÜNİTESİ'NİN İŞLETMEYE ALINMASINA HER GEÇEN GÜN DAHA DA YAKLAŞIYORUZ'

Tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, şunları söyledi:

"Akkuyu NGS'de eğitim ve tatbikatlar düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu yıl düzenlenen tatbikat ise özel bir önem taşıyor. 1'inci Güç Ünitesi'nin işletmeye alınmasına her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Devreye alma çalışmalarına başlamadan önce Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan işletme lisansı almamız gerekiyor. Tam kapsamlı acil durum tatbikatının gerçekleştirilmesi de bu lisansın alınmasına yönelik şartlardan biri. Ortak hedefimiz, personelin her türlü senaryoda koordineli şekilde hareket etmeye hazır olduğunu görmek; teknik araçların, haberleşme sistemlerinin ve tüm müdahale sisteminin etkinliğini teyit etmek. Hazırlık çalışmalarını Türk tarafıyla birlikte yürütüyor olmamız özellikle önem taşıyor. Rus nükleer sektörünün yıllar içinde edindiği deneyimi Türkiye'nin ulusal müdahale sistemiyle bir araya getiriyoruz. Uzun süredir oluşturduğumuz ve güçlendirdiğimiz bu iş birliği mekanizmaları, Akkuyu NGS'nin tüm işletme süreci boyunca uygulanmaya devam edecek" dedi.

'TATBİKATIN TÜM HEDEFLERİNE ULAŞILDI'

Rusya Federasyonu Sivil Savunma, Acil Durumlar ve Doğal Afetlerin Sonuçlarının Giderilmesinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Anatoliy Suprunovskiy, tatbikatı şöyle değerlendirdi:

"Bugün Rusya Acil Durumlar Bakanlığı heyeti gözlemci olarak acil durum ve yangın taktik tatbikatlarına katıldı. Tatbikat kapsamında çeşitli görevler uygulamalı olarak yerine getirildi. Hem nükleer güç santralinin hem de belediyenin ve Türkiye Cumhuriyeti yürütme organlarının ekip ve imkanları koordineli bir şekilde çalıştı, tatbikatın tüm hedeflerine ulaşıldı. Görevler eksiksiz olarak ve yüksek organizasyon seviyesinde yerine getirildi"