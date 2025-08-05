Akkuyu NGS\'de Çevre Temizliği

AKKUYU Nükleer A.Ş. çalışanları, çalışanların aileleri, şirketin Gençlik Konseyi, Rosatom'un Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) Gençler Konseyi üyeleri, bölge sakinleri ve Gülnar Belediyesi çalışanları, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu NGS'nin yakınlarında bulunan Büyükeceli Plajı'nda bir çevre etkinliğine katıldı.

40'tan fazla kişinin katıldığı etkinlikte gönüllüler, bir kilometre uzunluğundaki sahili temizledi. Belediyenin Temizlik İşleri Bölümü'nün desteğiyle toplanan atıklar, çöp kamyonuna yüklenerek geri dönüşüm alanına götürüldü. Etkinlikte katılımcılar, yaklaşık 10 metreküp çöp topladı.

Akuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh etkinlikle ilgili olarak, "Ekoloji, çevre koruma ve doğal ekosistemlerin korunması konuları, Rosatom'un faaliyet gösterdiği bölgelerde mutlak bir öncelik taşıyor. Akkuyu NGS inşaat sahasında da bu geçerli. Bu tür girişimler sayesinde, yerel halk ve Gülnar Belediyesi ile birlikte, Mersin ilinin eşsiz doğasına saygı kültürünü geliştiriyor, çevre bilincinin oluşmasına ve çevrenin bugünkü ve gelecek nesiller için korunmasına katkıda bulunuyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan bölge sakinlerinden Serkan Gücük, "Plajda dinlenirken gönüllüleri fark ettim ve ben de memnuniyetle katıldım. Özellikle yaz aylarında, çok sayıda yerli ve yabancı turistin gelmesi dolayısıyla bu tür temizliklerin düzenli olarak yapılması çok önemli. Akuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, doğaya saygılı bir yaklaşımın harika bir örneğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bölge sakinlerinden Nimet Güdül de "Büyükeceli'de 20 yıldır yaşıyorum. Bu tür girişimler çok gerekli ve bunların gelecekte de devam etmesini isterim. Bölgemizin temiz kalmasına yardım edenler, kuşkusuz topluma fayda sağlıyor" diye konuştu.

Silifke'deki Rus okulunda eğitim gören 11'inci sınıf öğrencisi Vladislav Timin de etkinlikle ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

"AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'nin düzenlediği etkinliklere katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben ve arkadaşlarım plajda çöp toplayarak bölgenin çevresini korumaya en azından küçük bir katkı sağlayabilir, burayı daha temiz hale getirebiliriz. Doğa, korunmaya ve ekolojik desteğe ihtiyaç duyuyor ve ben de bu tür eylemlere memnuniyetle katılmaya devam edeceğim."

Akuyu Nükleer A.Ş.'nin, çevre koruma ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemeye yönelik etkinliklerinin düzenli olarak yapılmaya devam edileceği aktarıldı.