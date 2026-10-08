Polis, Kastamonu Üniversitesi panelinde öğrencileri siber suç ve şantaja karşı uyardı

Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panelde üniversite öğrencileri, polis memurları tarafından siber suçlar konusunda bilinçlendirildi.

Kastamonu Üniversitesi'nde öğrencilerin dijital suçlar ve bağımlılıklar konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla panel düzenlendi. Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Salonu'nda düzenlenen programın moderatörlüğünü Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Evren Atış yaptı. Programa konuşmacı olarak katışan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Murat Pişkin ile Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli Polis Memuru Oğuzhan Doğan ise öğrencilere önemli bilgiler verdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Evren Atış, "Yükseköğretim Kurumu'nun böyle bir etkinlik yapılmasını istemesi çok önemli ve kıymetli bir karar. Üniversiteden Rektörlüğe, fakülteye kadar bu konuda çalışmalar yapılıyor. Aslında bu böyle olmamalı. Öğrencilerimizden de talep gelmeli, 'hocam şöyle sorunlar yaşıyoruz, daha bilinçli hareket etmek istiyoruz, bununla ilgili bir etkinlik düzenleyebilir misiniz' demelerini bekliyorum. Böyle bir etkinlik düzenlediğimizde eminim ki ülkemiz gençliği Avrupa'nın da daha önünde olacak, geçmişte olduğu gibi rol model bir gençlik olacak diye düşünüyorum" dedi.

"Kampüs içerisinde meydana gelen olaylara müdahale ediyoruz"

Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden Polis Memuru Oğuzhan Doğan ise polisin yetki alanlarını, güvenlik güçlerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Doğan, kampüs polisi olarak üniversitede öğrencilerin karıştığı olaylara müdahale ettiklerini söyleyerek, "Ben kampüs polisiyim, üniversite polisiyim. Benim görevim her gün mesai saatleri içerisinde üniversite içerisinde bulunup öğrencilerin karışmış olduğu olaylarda ilk müdahaleyi yaparak ilgili birime olayı devretmek. Kampüs içerisinde meydana gelen ve kolluk kuvvetlerini ilgilendiren adli ve idari olaylara müdahale ediyoruz" dedi.

Öğrencilerin karşılaşabileceği şantaj olaylarına da değinen Doğan, özellikle kadın öğrencilerin bu tür durumları ailelerine veya çevrelerine anlatmaktan çekinebildiğini dikkat çekerek, "Kızlar, kadın arkadaşlarımız şantaja maruz kalabiliyorlar. Bunu kimseye söyleyemiyorlar, ailesine de söyleyemiyorlar. 'Polise gitsem işlem yapacaklar, sicilim bozulacak ya da ailem duyacak' diye düşünüyorlar. Okulu bırakıp gitmeye veya bunalıma giren, intihar etmeyi düşünen arkadaşlarımız oluyor. Daha önce çok karşılaştım böyle şeylerle. Siz veya çevrenizdeki arkadaşlarınızdan böyle bir duruma düşen olursa sizi hiçbir sıkıntıya sokmadan elimizden geleni yaparız" diye konuştu.

"Sosyal medyada paylaştığımız bilgiler hesaplarımızın ele geçirilmesini kolaylaştırabiliyor"

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Murat Pişkin ise öğrencileri sosyal medya hesaplarının güvenliği, kişisel veriler ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri konusunda öğrencileri uyardı. Sosyal medyada doğum günü, mezuniyet ve mezuniyet belgesi gibi kişisel bilgilerin paylaşılmasının siber suçlular tarafından kullanılabileceğini belirten Pişkin, sahte e-postalar ve bağlantılarla sosyal medya hesaplarının ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi. Pişkin, "Sosyal medya kullanıyoruz. Doğum günümüzü paylaşıyoruz. Üniversiteden mezun oluyoruz, mezuniyet belgemizle birlikte paylaşım yapıyoruz. Bunların hepsinde kişisel verilerimiz var. Size bir e-posta iletiyorlar, içinde bir link var. 'Instagram hesabınız çalındı, bu bilgileri doldurun, geri alalım' diyorlar. Instagram'ın destek e-postasına birebir benzeyen e-postalar gönderiyorlar. Ama içine bir tane 'e' harfi ya da bir tire fazla koyuyorlar" şeklinde kullandı.

Kullanıcı adı ve şifrelerde doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilecek bilgilerin kullanılmasının da hesap güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirten Pişkin, sosyal medyada açık şekilde paylaşılan bilgilerin bir araya getirilerek hesapların ele geçirilebildiğini söyledi.

Üniversite öğrencilerinin en fazla karşılaşabileceği konulardan birinin sahte burs ilanları olduğunu belirten Pişkin, öğrencilerin Google üzerinden yaptıkları burs aramalarında karşılarına çıkan reklamlara dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Pişkin, dolandırıcıların öğrencilere burs verme vaadiyle elektronik ödeme sistemi hesapları açtırabildiğine dikkat çekti.

Yasa dışı bahis konusunda da öğrencileri uyaran Pişkin, bazı kişilerin sosyal medya üzerinden bahis sitelerinin reklamlarını yapmaları karşılığında çeşitli ödüller teklif edildiğini söyledi. Bu tür paylaşımların suç teşkil edebileceğini belirten Pişkin, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yasa dışı bahisle ilgili sanal devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat sürdürdüğünü ifade etti.

Program, öğrencilerin konuşmacılara yönelttiği soruların cevaplandırıldığı soru-cevap bölümüyle devam etti ve katılımcılarla birlikte çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.