Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı

Gaziantep’te bir zincir markette henüz bilinmeyen bir nedenle erkek müşteri ile kadın kasiyer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen saldırgan, genç kadına fiziki müdahalede bulunarak darp etti.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

Güvenlik kameralarınca kaydedilen dehşet anlarında, saldırganın şiddet uyguladığı sırada araya giren diğer market çalışanlarının kasiyeri zorlukla kurtardığı görüldü. Olayın ardından durum polis ekiplerine bildirilirken, saldırgan hakkında inceleme başlatıldı.