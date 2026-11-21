Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bahçesinde zeytin hasadı yapan eski manken ve sanatçı Tuğba Özay, maliyetler artmasına rağmen zeytinyağı fiyatının düştüğüne dikkat çekerek, "Allah aşkına küçük bir kreme binlerce lira verirken, küçük bir parfüme 40-50 bin liraları verirken zeytinyağına gelince pahalı diyorsunuz. Bu üretici ne yapar, nasıl emek çeker, ne ile geçinir hiç düşündünüz mü?" dedi.

Manavgat ilçesindeki bahçesinde zeytin hasadı yapan eski manken Tuğba Özay, zeytin üretimi ve zeytinyağı fiyatları konusunda açıklamalarda bulundu. Özay, son günlerde yüksek rekolte dolayısıyla düşüş yaşanan zeytinyağı fiyatlarının yükselmesi gerektiğini söyledi, yüksek bulanları ise eleştirdi.

Bu yıl zeytin rekoltesinin çok iyi olduğuna dikkat çeken Özay, 25 yıldır zeytin yetiştirdiğini ve kendi markasını kurduğunu belirtti.

Zeytin hasadına başladıklarını, bu yıl hasadın oldukça bereketli olduğunu belirten Tuğba Özay "Çok şükür herkesin bahçesinde bolca zeytin var. Önemli olan bunun karşılığında üreticinin ne kazandığı. Tartışılması gereken gündemde tutulması, çözüm üretilmesi gereken asıl konu bu. Biz yaklaşık 25 yıldır kendi çapımızda zeytincilik yapıyoruz. Hatta zeytincilikte kendi markam bile var. Maliyetler o kadar yüksek ki; gider çok fazla gelir bunu karşılamıyor. Yevmiyeler çok arttı. Haliyle onlar da emeğinin karşılığında para kazanan, sabahın erken saatinde başlayıp akşama kadar alın teri döken insanlar. Ayrıca sıkma parası ayrı toplama parası ayrı budama parası ayrı kireci ayrı biz mesela hayvan gübresi kullanıyoruz, sadece çapalaması bordo bulamacı bir de bunların periyodik zamanı var. Yani zeytin ciddi emek isteyen bir ağaç esasında" dedi.

Zeytinin barış, dostluk ve paylaşım demek olduğunu aktaran Özay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Zeytin ağaçları internet ağı gibidir. Köklerinden hepsi birbirine bağlıdır. Canan Karatay'ın açıklamalarına bakıyorsunuz, rahmetli İlber Ortaylı'nın açıklamalarına bakıyorsunuz: zeytin ve zeytinyağı için çok önemli bilgiler veriyorlar. Hem sağlık açısından hem de ülkenin değeri acısından. Yani geleceğin altını zeytin ve zeytinyağı olarak gösteriliyor. Şimdi hal böyleyken zeytin ağaçlarımız kesiliyor, dünyada zeytin üretiminde ilk 5 içerisinde yer almamıza rağmen dışarıdan zeytin aylıyoruz. Hem kalite bakımından hem rekolte bakımından, toprağımız bu kadar bereketliyken biz neden hak ettiğimiz değeri görmüyoruz. Şu anda herkes yığılmış fabrikalarda sıra bekliyor zeytin yağını sıktırmak için. Ama bunun tenekesi para etiketi para kapağı ayrı para, yevmiyesi para. Geçen sene zeytinyağı fiyatı 350-400'lere çıkmışken, bu sene 200-250'lere müşteri aranıyor. Allah aşkına küçük bir kreme binlerce lira verirken, küçük bir parfüme 40-50 bin liraları verirken zeytinyağına gelince pahalı diyorsunuz. Bu üretici ne yapar, nasıl emek çeker, ne ile geçinir hiç düşündünüz mü? Tarımı üretimi destekleyeceksiniz ki sürekliliği olacak. Sürdürülebilir tarımdan bahsediyoruz, doğadan bahsediyoruz. Şimdi hal böyle olunca da herkes hak ettiği değeri görmek istiyor. Üretici hak ettiği değeri görmek istiyor: Zeytinyağının değeri 100 lira 200 lira 300 lira olmaması lazım. Kıyasladığınız zaman beş litrelik bir zeytinyağı şu kadar şişe bir parfümün yanında fiyat olarak bu kadarcık kalıyorsa bunun bence tekrar oturulup bir düşünülmesi tartışılması ve doğru bir sonuca üreticinin de mutlu edileceği sonuca ulaşılması gerek diye düşünüyorum"

"Sahteciliğe dikkat"

Son zamanlarda karşılaşılan sorunlardan bir tanesinin de sahte yani içerisine karışım eklenmiş yağlar olduğunu belirten Tuğba Özay "Bizim de başımıza geldi mesela. Antalya'dan bir dönem 100 litre zeytinyağı istenmişti, o dönem tedarik edemedim. Sonrasında bunlar gitmişler bir firma ile anlaşmışlar. Yağın içinden soya yağı mı çıkmamış, pamuk yağı mı çıkmamış. Yani böyle sahtelikler de yapılıyor. Şimdi ne anladık bu işten? Bizim mesela zeytinyağımızın asit oranı 0.3'tür, en iyi asit oranlarından biridir. Şimdi bakıyorsun, adam orada soya yağı koymuş, 300 liraya satıyor. E be kardeşim, benim bu kadar emeğim, yani bunca insanın emeği ne olacak? O yüzden lütfen sahtelere inanmayın, aldanmayın. "Ucuz etin yahnisi bol olur" derler; o yüzden işin ucuzuna kaçacağız diye de hak ettiği değeri göstermezseniz hem cebinize hem bedeninize hem sağlığınıza zarar verirsiniz" ifadelerine yer verdi.