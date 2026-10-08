Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

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Bir kadın, spor yaparak hayatında yaşadığı değişimi gözler önüne serdi. Eski ve yeni fotoğraflarını yan yana getiren kadın, 30 kilo verdiğini açıkladı. Fiziksel değişimini gösteren iki kare arasındaki fark dikkat çekti.

Spor sayesinde 30 kilo verdiğini belirten bir kadın, geçirdiği değişimi eski ve yeni fotoğraflarıyla ortaya koydu.

30 KİLO VERDİ

İlk fotoğrafında ev ortamında otururken görülen kadın, ikinci karesinde ise spor salonunda poz verdi. Kadının yeni fotoğrafında yer alan "-30 kg" ifadesi, verdiği kilo miktarını da ortaya koydu.

Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

ÖNCESİ VE SONRASI ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Kadının iki fotoğrafı arasındaki fiziksel değişim dikkat çekti. Spor salonunda çekilen son karesinde daha fit bir görünüme kavuştuğu görülen kadın, yaşadığı dönüşümü takipçileriyle buluşturdu. Kadının 30 kiloyu ne kadar sürede verdiğine ve uyguladığı beslenme programına ilişkin ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor
SporSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Merve Hatun Merve Hatun:
    iyide başını niye açıyon..zayıflıyınca dinde mi değiştirdin 13 7 Yanıtla
    sebicertel sebicertel:
    sanane 1 2
  • Benim O Benim O:
    Evet. Biraz şekli şemalı düzelen hemen teşhirciliğe başlıyor!! 6 3 Yanıtla
  • mustafaelgin6 mustafaelgin6:
    habermi bu? 2 2 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    evlenmeden önce evlendikten sonra gibi olmuş 1 0 Yanıtla
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