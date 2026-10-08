Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor

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Trabzonspor\'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
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Galatasaray, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Inao Oulai'yi yeniden gündemine aldı. İtalyan ekibinde istediği süreleri bulamayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için harekete geçmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde kiralama teklifinde bulunmayı planlıyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, daha önce de transfer listesinde bulunan Christ Inao Oulai için yeniden girişimlere hazırlanıyor.

Geçen sezonun devre arasından itibaren Fildişi Sahilli futbolcuyu takip eden ve Trabzonspor ile görüşmeler gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, o dönem transferi sonuçlandıramamıştı. Galatasaray yönetimi, Oulai'nin İtalya'ya transfer olmasının ardından da genç oyuncuyu takip etmeyi sürdürdü.

Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor

30 MİLYON EUROYA GİTTİ, ARADIĞINI BULAMADI

Sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya 26 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında transfer olan Oulai, İtalya'da beklediği başlangıcı yapamadı.

Son karşılaşmalarda yeterince forma şansı bulamayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun mevcut durumundan memnun olmadığı belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, genç futbolcunun transferi için yeniden harekete geçme kararı aldı.

Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği isimler arasında yer alan Oulai için ara transfer döneminde Fiorentina ile görüşmeler yapılması planlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun İtalyan ekibinde düzenli forma şansı bulamamasını değerlendirerek ilk aşamada kiralama teklifinde bulunmayı hedefliyor. Galatasaray'ın, transferi gerçekleştirebilmek için sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemeye de sıcak baktığı ifade ediliyor.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Fiorentina'da istediği süreleri alamayan Christ Inao Oulai'nin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Galatasaray yönetiminin de oyuncunun bu isteğini transfer görüşmelerinde avantaja çevirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

TRABZONSPOR DA TRANSFERDEN PAY ALACAK

Oulai'nin geleceğiyle ilgili gelişmeler Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor. Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Fildişi Sahilli futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek net bedelin yüzde 10'u Trabzonspor'a ödenecek. Fiorentina'nın sezon başında 26 milyon euro garanti bonservis ödediği Oulai için yüksek bir transfer bedeli talep edebileceği değerlendiriliyor. Galatasaray ise bonservis maliyetini düşürmek amacıyla kiralama formülüne öncelik vermeyi planlıyor.

TrabzonsporGalatasaraySporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1muratbicer1980 1muratbicer1980:
    önce kiralama daha sonra uygun görülürse,satış.sözleşmeye de satışta öncelik tarihi konulmalı 0 0 Yanıtla
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