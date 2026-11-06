YÖK Başkanı Özvar, Malezya Başbakan Yardımcısı ile ortak diploma programını görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Malezya Başbakan Yardımcısı Dr. Ahmad Zahid Hamidi ile bir araya geldi.

Beşiktaş'taki bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Malezya arasındaki yükseköğretim ilişkilerinin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Özvar, toplantının temel amacının iki ülke arasında yükseköğretim başta olmak üzere bilimsel araştırmalar konusunda işbirliği yapmak ve yenilikleri görüşmek olduğunu söyledi.

Türkiye ile Malezya arasında üniversite eğitimi, öğrenci hareketliliği ve bilimsel araştırmalar alanında güzel ilişkilerin bulunduğunu vurgulayan Özvar, Türkiye'de daha fazla Malezyalı öğrenciyi üniversitelerde okutmayı arzu ettiklerini belirtti.

Üniversitelerde İngilizce programların bulunduğunu aktaran Özvar, görüşmede İngilizce veya Türkçe programlarda daha fazla Malezyalı öğrencinin eğitim görmesi, öğrenci hareketliliğinin yanı sıra üniversiteler arasında ortak diploma programları konularını ele aldıklarını dile getirdi.

Özvar, Malezya ve Türkiye'deki lisans ve lisansüstünde üniversiteler arasında ortak diploma programlarının geliştirilmesini arzu ettiğini aktararak, "Bu bizler açısından fevkalade önemli bir konu. Çünkü biz YÖK olarak Türkiye'nin güzide üniversitelerinin yurt dışında dost ve kardeş ülkelerin üniversiteleriyle ortak programlar yapmasını, uluslararası etkileşime açılmasını fevkalade önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tür etkileşimlerin sadece öğrenci hareketliliğini değil, üniversitelerin eğitim, öğretim kalitesine ve araştırma kapasitesine de önemli katkılarda bulunduğuna dikkati çeken Özvar, şöyle devam etti:

"Buna mukabil elbette Türkiye'nin eğitim, öğretim ve araştırma alanındaki tecrübesinin dost ve kardeş ülkelerle de paylaşılmasına vesile oldu. Öğrenci hareketliliği, ortak diploma programının yanı sıra arzu ettiğimiz her iki ülkenin güçlü üniversitelerinin ortak, öncelik verdiği bilimsel alanlarda araştırma kapasitesini artırabilmek. Bilimsel araştırmalar alanında işbirliklerimiz henüz arzu ettiğimiz düzeyde değil. Her iki taraf da bu konuda daha fazla çalışma, bir araya gelme ve müzakere etme konusunda ortak irade sergiliyor. YÖK olarak Malezya'ya teklif ettiğimiz yeni ortak araştırma işbirliği modelleri var. Bu modelleri tartışma fırsatı bulduk. Bu açıdan oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim."

Özvar, Malezya Başbakan Yardımcısı Hamidi'nin yanında yükseköğretim alanıyla ilgili önemli delege üyelerinin de bulunduğunu, kendileriyle görüşme ve ilgili konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını sözlerine ekledi.

Görüşmeden notlar

Görüşmede ayrıca, Malezya Kırsal ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığına bağlı Majlis Amanah Rakyat (MARA) ile yürütülen burs programı değerlendirildi. MARA, 2026'da Türkiye'yi burs verdiği ülkeler arasına alırken Malezyalı bursiyer öğrenciler Türkiye'de öğrenim görmeye başladı.

Görüşmede, program kapsamında Türkiye'de eğitim alacak öğrenci sayısının artırılması ve bursların kapsadığı akademik alanların genişletilmesi üzerinde duruldu.