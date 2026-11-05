Bakan Kacır, TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı 2026 çağrısını başvuruya açtı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı'nın 2026 yılı çağrısının başvuruya açıldığını duyurdu.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı 2026 yılı çağrısını açtık. Üniversitelerimizin bilgi birikimi ile sanayimizin üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetini bir araya getirerek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyi ve sanayide nitelikli araştırmacı istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda; araştıran, geliştiren ve üreten Türkiye için üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye, yüksek katma değerli üretimi destekleyecek insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE BURS DESTEĞİ SAĞLANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen program; sanayinin ihtiyaç duyduğu doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirmeyi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını güçlü bir şekilde teşvik etmeyi amaçlıyor. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı 2026 yılı çağrısı kapsamında; doktora öğrencilerine burs desteğinin yanı sıra mezuniyet sonrasında sanayi kuruluşlarında istihdam desteği de sağlanacak. Programa başvurular, 22 Aralık 2026 tarihine kadar TÜBİTAK'ın resmi internet adresi üzerinden yapılabilecek. Programa ilişkin detaylara 'https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2244-sanayi-doktora-programi-2026-yili-cagrisi-acildi-0' linkinden ulaşılabilecek.