Bayburtlu boksör Tayfur Çetin, Sivas\'ta çeyrek finale çıkıp SEM sporcusu oldu

Bayburt'un Arpalı beldesinden boks sporcusu Tayfur Çetin, Sivas'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu olmaya hak kazandı.

7-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Çetin, elde ettiği başarıyla SEM'in burs, giyim ve iaşe imkanlarından da yararlanabilecek.

Boks Antrenörü ve eski milli sporcu Hamza Karakulaklı'nın çalıştırdığı Çetin'in başarısında, antrenörüyle yürüttüğü hazırlık süreci de etkili oldu.