Danimarka\'da 40 bin lise öğrencisi, burs kesintisine karşı 57 lisede derslere girmedi

OSLO, 5 Kasım (Xinhua) -- Danimarka genelinde yaklaşık 40.000 lise öğrencisi, hükümetin öğrenci burslarında kesintiye gitme planını protesto etmek amacıyla çarşamba günü derslere girmedi.

Danimarka haber ajansı Ritzau'nun aktardığına göre Danimarkalı öğrenci örgütü DGS, 57 lisede öğrencilerin dersleri boykot ettiğini bildirdi.

Kopenhag'da göstericiler Belediye Sarayı Meydanı'nda toplanarak öğrenci burslarının korunması çağrısı yapan pankartlarla parlamento binası Christiansborg'a yürüdü. Gösteriyi DGS ile 20 eğitim ve siyasi gençlik kuruluşu organize etti.

Hükümetin önerisi, anne ve babasının toplam geliri belirlenen sınırın üzerinde olan ve ailesiyle birlikte yaşayan öğrencilerin burslarının kaldırılmasını, bazı öğrencilerin aldığı ödemelerin ise azaltılmasını öngörüyor. Önerilen kesintiler bütçe görüşmelerinin bir parçasını oluşturuyor.

Bilim, Yükseköğretim ve Dijital İşler Bakanı Christina Egelund, öğrencilerin görüşlerini dile getirmek için gösteri yapmalarını anlayışla karşıladığını, ancak savunma ve güvenlik harcamalarına yönelik artan ihtiyaçlar nedeniyle harcama öncelikleri arasında tercih yapılması gerektiğini söyledi. Egelund, burslara ilişkin önerinin henüz müzakere aşamasında olduğunu belirtti.