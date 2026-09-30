İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu, 112 Pakistanlı öğrencinin burs kazandığını açıkladı

İSLAMABAD/ Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Türkiye Bursları kapsamında eğitim almaya hak kazanan Pakistanlı öğrenciler için Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde oryantasyon programı düzenlendi.

Büyükelçilikte düzenlenen programa, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Dr. İrfan Neziroğlu, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mehmet Toyran, büyükelçilik çalışanları, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri ile Türkiye Bursları kapsamında burs kazanan öğrenciler katıldı.

Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Büyükelçi Neziroğlu, Türkiye Burslarını kazanan öğrencileri tebrik ederek, bursa başvuru sayılarına bakıldığında küresel olarak Pakistan'ın ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri olduğunu; bu yıl 30 binden fazla başvuru alındığını belirtti.

Neziroğlu, bu yıl 112 Pakistanlı öğrencinin Türkiye Burslarını kazandığını kaydederek, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve özel üniversiteler gibi diğer kurumlar aracılığıyla da her yıl 200'den fazla Pakistanlı öğrencinin tam burs kazandığını anlattı.

Türkiye'nin mükemmel akademik fırsatlar sunan 200'den fazla üniversitesi bulunduğuna işaret eden Neziroğlu, şu anda Türkiye'nin yükseköğretim kurumlarının da tüm dünyadan 300 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını aktardı.

Neziroğlu, bursu kazanan öğrencilerin Pakistan'ın en iyileri arasında yer aldığına ve onların Türkiye'yi seçtiğine dikkati çekerek, Türkiye'de harika bir dostluk ve dayanışmayla karşılaşacaklarını söyledi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin her alanda harika olduğuna işaret eden Neziroğlu, çabuk değişen jeopolitik gelişmeler karşısında iki ülkenin stratejik ortaklar olduğunu kaydetti.

Yükseköğretimde işbirliği öncelikli alanlardan

Neziroğlu, iki ülkenin birbirini temel uluslararası konularda desteklediğine işaret ederek, bu minvalde yükseköğretimin de en öncelikli alanlardan biri olduğunu belirtti.

Bu alandaki temaslardan bahseden Neziroğlu, yükseköğretimde işbirliğini daha da güçlendirmek ve genişletmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Neziroğlu, bu güçlü ilişkileri gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, "Başarılı öğrenciler olarak, Pakistan'ın parlak geleceğine ve Türkiye-Pakistan kardeşliğine olağanüstü katkılarda bulunacağınıza eminim." dedi.

Öğrencilerin iki ülke arasındaki ebedi bağın da elçileri olmalarını umduğunu kaydeden Neziroğlu, Türkiye'de uluslararası öğrenciler olarak kurumlar tarafından kapsamlı bir destek ve rehberlik sağlanacağını anlattı.