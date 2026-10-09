CHP\'li Karan, yurt kapasitesini ve 4 bin liralık KYK burs-kredisini yetersiz buldu

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan, üniversite öğrencilerinin barınma, beslenme ve eğitim giderleri nedeniyle yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çekerek, "Yurt kapasitesi artırılmalıdır. Öğrencilerin burs ve kredi miktarları, gerçek yaşam maliyetleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Üniversite yemekhanelerindeki fahiş zamlara son verilmeli, öğrencilerin sağlıklı ve erişilebilir beslenmesi güvence altına alınmalıdır" dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, üniversite öğrencilerinin barınma, beslenme ve eğitim giderleri nedeniyle yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde büyükşehirlerdeki barınma maliyetlerinin gençler ve aileleri üzerinde ciddi bir ekonomik yük oluşturduğunu belirten Karan, özel yurt ücretlerinin aylık 25 bin liradan başlayarak 80 bin liraya kadar yükseldiğini ifade etti. Karan, söz konusu fiyatların öğrencilerin yalnızca barınma giderleri için yıllık 250 bin ila 800 bin lira arasında bir bütçeye ihtiyaç duyabileceğini ortaya koyduğunu söyledi.

Karan, Ankara'da altı kişilik ranzalı odaların aylık ücretlerinin 20 bin liradan başladığını, tek kişilik odalarda ise bu tutarın 55 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Karan, İstanbul'daki bazı özel yurtlarda tek kişilik oda ücretlerinin 80 bin liraya yaklaştığını öne sürdü.

"GENÇLERİN BARINMA SORUNU, YALNIZCA GENÇLERİN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİN SORUNUDUR"

"Barınmak artık bir öğrencinin en temel ihtiyacı olmaktan çıkıp lüks haline mi geliyor? Asgari ücretle çalışan bir ailenin çocuğu bu ücretleri nasıl karşılayacak? Bir anne ve baba, çocuklarını okutabilmek için kendi temel ihtiyaçlarından ne kadar daha vazgeçecek? Bir genç, sırf ailesine yük olmamak için hayallerinden vazgeçmek zorunda mı kalacak" diye soran Karan, şöyle devam etti:

"Üniversiteyi kazanmak, yalnızca sınavda başarılı olmakla bitmez. Gençlerin barınabildiği, beslenebildiği, ulaşımını sağlayabildiği ve insanca yaşayabildiği koşulların oluşturulması gerekir. Eğitimde fırsat eşitliği, yalnızca üniversite kapısını açmak değildir, o kapıdan giren her gencin eğitimini sürdürebilmesini sağlamaktır. Bir gencin geleceği, ailesinin gelirine, üniversite hayalleri, kira fiyatlarına, eğitim hakkı, barınma imkanlarına bağlı olmamalıdır. Gençlerimiz barınma kaygısıyla değil, bilimle, sanatla, teknolojiyle ve ülkenin geleceğini inşa etme heyecanıyla yaşamalıdır. Çünkü bir ülkede gençler üniversiteyi kazanmayı başarı, üniversitede okuyabilmeyi ise ekonomik bir imtihan olarak görüyorsa orada ciddi bir sosyal adalet sorunu vardır. Unutulmamalıdır: Gençlerin barınma sorunu, yalnızca gençlerin değil, Türkiye'nin geleceğinin sorunudur."

Karan, Türkiye genelinde örgün yükseköğretimde "yaklaşık 4 milyon öğrenci" bulunduğunu kaydederek, KYK yurtlarının kapasitesinin ise "yaklaşık 1 milyon" öğrenciyle sınırlı olduğunu söyledi. Karan, "Bu tablo, üniversiteye başlayan milyonlarca gencin her yıl aynı soruyla karşı karşıya kaldığını gösteriyor: 'Nerede kalacağım?' Ancak devletin sunduğu imkanlar, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalıyor. Barınma politikası yalnızca kaç öğrenciye yatak sağlandığıyla değil, öğrencinin üniversitesine ne kadar yakın olduğu ve temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığıyla da değerlendirilmelidir" dedi.

"BİR ÖĞRENCİNİN GELECEĞİ, AİLESİNİN BANKA HESABINDAKİ BAKİYEYE BAĞLI OLMAMALIDIR"

KYK bursu ve öğrenim kredisi sorunlarına ilişkin de konuşan Karan, şunları söyledi:

"2026 yılında lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve kredi tutarı 4 bin lira. Büyükşehirlerdeki barınma maliyetleri dikkate alındığında, bu miktarın öğrencilerin en temel ihtiyaçlarını karşılamakta ne kadar yetersiz kaldığı açıkça görülüyor. Üstelik öğrencinin tek gideri barınma değil. Ulaşımı, kitabı, kırtasiyesi, telefonu, kişisel ihtiyaçları ve beslenmesi var. Üniversite öğrencisi bütün bu giderleri' diye sormuyor. 'Bununla nasıl yaşayacağım?' diye soruyor. Çünkü mesele artık bir kahve içebilmek, bir konsere gidebilmek ya da sosyal hayata katılabilmek değil. Mesele, ay sonunu getirebilmek. Mesele, karnını doyurabilmek. Bir öğrencinin geleceği, ailesinin banka hesabındaki bakiyeye bağlı olmamalıdır. Anne babasının maddi imkanları sınırlı diye hiçbir genç eğitiminden vazgeçmek zorunda kalmamalıdır."

"KARNI AÇ OLAN ÖĞRENCİ GELECEĞİNİ NASIL PLANLASIN?"

Üniversite yemekhanelerine yapılan zamları da eleştiren Karan, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin artan yemek ücretlerini protesto etmek amacıyla eylem düzenlediğini hatırlatarak, Boğaziçi Üniversitesi'nde ise bir öğün yemek ücretinin bir yıl içerisinde 50 liradan 85 liraya yükseldiğine dikkati çekti. Karan, "Düşünün ki bir üniversite öğrencisi sabah evinden çıkıyor. Yurduna para veriyor, otobüse para veriyor, okula geliyor. Yemekhaneye gidiyor ve karşısına bir zam daha çıkıyor. Sonra biz bu gençlere çıkıp 'Derslerinize odaklanın, geleceğinizi düşünün' diyoruz. Nasıl düşünsün? Karnı aç olan öğrenci geleceğini nasıl planlasın" diye sordu.

"Bugün Türkiye'de üniversiteyi kazanmak bir başarı. Ama üniversitede barınabilmek, beslenebilmek ve eğitimini sürdürebilmek giderek ekonomik bir dayanıklılık sınavına dönüşüyor" diyen Karan, şu talepleri sıraladı:

"Yurt kapasitesi artırılmalıdır. Yurtlar, öğrencilerin eğitim gördüğü kampüslere ve ulaşım hatlarına göre planlanmalıdır. Yurt yerleştirmelerinde öğrenciyi mağdur eden uzak ve işlevsiz eşleşmeler giderilmelidir. Öğrencilerin burs ve kredi miktarları gerçek yaşam maliyetleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Üniversite yemekhanelerindeki fahiş zamlar durdurulmalı, öğrencilerin sağlıklı ve erişilebilir beslenmesi güvence altına alınmalıdır."