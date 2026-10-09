YENİ Partili Cem Aydın, KYK bursunun ancak 16 günlük yemeğe yetmesini yetersiz buldu

(ANKARA) - YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, öğrencilerin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasına, üniversitelerde yemek ücretlerinin artmasına ve zamları protesto eden öğrencilere soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Aydın, "Aileler çocuklarını eğitim almaları için size emanet ediyor. Öğrencilerin sağlığını tesadüfe bırakamazsınız" dedi.

YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, öğrencilerin beslenme ve barınma koşulları, üniversite yemekhanelerindeki zamlar ve haklarını arayan öğrencilere yönelik baskılar hakkında yazılı açıklama yaptı. Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde eğitim gören ve Safahat KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu hatırlatan Aydın, Kırklareli'nde de lise öğrencilerinin tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandığını, Edirne'de ise temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu oluşan gazdan ortaokul öğrencilerinin etkilendiğini belirterek şunları ifade etti:

"Farklı şehirlerden gelen bu haberlerin her biri, öğrencilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olanlara sorumluluklarını hatırlatıyor. Bir yurtta sunulan yemeğin ve içme suyunun güvenliği de bir okulda kullanılan temizlik malzemelerinin doğru kullanılması da denetim ve sorumluluk meselesidir. Bu olayların nedenleri ortaya çıkarılmalı, varsa ihmaller ve sorumluları açıklanmalıdır. Aileler çocuklarını eğitim almaları için size emanet ediyor. Öğrencilerin sağlığını tesadüfe bırakamazsınız."

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yemek ücretlerinin öğrencilerin karşı karşıya bırakıldığı geçim sıkıntısını açıkça gösterdiğini vurgulayan Aydın, "Eylül 2025'te 50 lira olan öğle ve akşam yemeği ücretleri, Şubat 2026'da 60 liraya, temmuzda 75 liraya, ekimde ise 85 liraya çıkarıldı. Yaklaşık 13 ayda yüzde 70 zam yapıldı. Bugün kahvaltı 70 lira, öğle yemeği 85 lira, akşam yemeği 85 lira. Üç öğünün günlük bedeli 240 lira. Bir öğrencinin 30 gün boyunca yalnızca üniversite yemekhanesinde beslenmesinin maliyeti 7 bin 200 lira" dedi.

Lisans öğrencilerine sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisinin 4 bin lira olduğunu hatırlatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verdiğiniz burs ya da kredi, başka hiçbir harcama yapılmasa bile yalnızca 16 tam günlük yemeğe yetiyor. Öğrencinin sadece aylık yemek giderinde 3 bin 200 lira açık var. Üstelik bu hesapta yurt ücreti yok, kira yok, ulaşım yok, kitap yok, telefon faturası yok. Öğrenci ayın geri kalanında ne yiyecek? Nerede kalacak? Dersine nasıl gidecek? Bu sorulara cevap vermeden gençlere sunduğunuz imkanlarla övünemezsiniz. Gençler derslerini düşünmeleri gereken yaşta ay sonunu nasıl getireceklerini hesaplıyor. Ailelerinin gönderdiği parayla geçinemeyenler, bursu ve kredisi temel ihtiyaçlarını karşılamayanlar eğitimlerini sürdürmek için ağır bir geçim yükünü sırtlanıyor. Eğitim hakkını ailelerin cüzdanına mahküm edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Aydın, öğrencilerin sağlıklı ve yeterli beslenmesinin kamusal eğitim hakkının bir parçası olduğunu vurgulayarak "üniversite yemekhanelerinin gelir kapısına dönüştürülmesine" tepki gösterdi. Hayat pahalılığı nedeniyle öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten Aydın, ekonomik sorunların faturasının gençlere yüklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Aydın, Boğaziçi Üniversitesi'nde yemekhane zamlarını protesto eden öğrencilere yönelik disiplin soruşturması tepkisini dile getirerek, üniversite yönetimlerini öğrencilerin taleplerine kulak vermeye çağırdı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaşanan veri güvenliği açığına da değinen Aydın, rektörlerin öğrencileri baskı altına almak yerine kişisel verilerini, temel ihtiyaçlarını ve eğitim haklarını korumaya odaklanması gerektiğini belirtti.

Aydın, KYK burs ve kredi tutarlarının öğrencilerin beslenme, barınma, ulaşım ve eğitim giderleri dikkate alınarak artırılması çağrısında bulundu.