Tanju Özcan, 528 öğrenciye burs için 7 yıl 3 ay hapis cezası aldığını söyledi

(ANKARA) - Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, BOL-SEV aracılığıyla 528 öğrenciye burs sağlamak için marketlerden reklam aldıkları gerekçesiyle kendisi ve arkadaşlarına 7 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini belirterek, "Kendilerine menfaat sağlamadan, sadece burs verenin terörist gibi muamele gördüğü günleri yaşattılar" dedi.

Tutuklu bulunan Tanju Özcan'ın mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Özcan'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Görüyor musun, kral çıplak. Öğrenciye burs vermek, yaşlılarımıza huzurevi yapmak için vakıf kurmuştuk (BOL-SEV). 528 Bolulu çocuğa 1,5 yıldır burs veriyorduk. Burs için kaynağı da vakfın 40 büyük LED ekranında reklam yayınlayarak sağlıyorduk. Trilyonlarca lira para kazanan 3 harfli marketlerden de reklam istedik. 2 bin–10 bin TL arası reklam verdiler. 'Zorlayarak (icbar) reklam aldınız' dediler, 300 yıl hapis istemiyle dava açtılar, tutuklayıp Sincan'a sürgün ettiler.

Yedi sülalemizi araştırdılar, MASAK raporu aldılar. Sonuç itibarıyla benim ve arkadaşlarımın 1 kuruşluk şüpheli işlemini tespit edemediler. Sonuç olarak kendilerine menfaat sağlamadan, 3 harfli marketlerden reklam alıp geliriyle de sadece öğrenciye burs vermekten 7 yıl 3 ay hapis cezası verdirttiler. (İsteyen dosyayı inceleyebilir.) Vatandaşın milyarlarca lirasını çalanın cezasının sadece WhatsApp grubundan atılmak olduğu Türkiye'de; çalmadan, cebine tek kuruş menfaat sağlamadan, sadece burs verenin terörist gibi muamele gördüğü günleri de yaşattılar. Öğrencinin cebine giren üç kuruşa ceza verdirteceğinize, keşke teröristleri affetmenize, sığınmacı istilalarına gösterdiğim tepkiye daha ağır ceza verseydiniz. En azından mert olsaydınız."