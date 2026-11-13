Çeşme\'de 9 fırında hijyen, gıda güvenliği ve fiyat etiketi denetimi yapıldı

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin desteğiyle ilçede faaliyet gösteren 9 fırında hijyen, gıda güvenliği ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi.

Çeşme Belediyesi, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katılımıyla ekmek üretimi yapan fırınlarda kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Denetimlerde üretim alanlarının temizliği, çalışanların kişisel hijyen koşulları, kullanılan malzeme ve ekipmanların uygunluğu, gıda güvenliği ve fiyat etiketleri incelendi. Yapılan kontroller sonucunda, mevzuata ve belirlenen standartlara uygun olmadığı tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari işlemler uygulandı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, denetimlere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması, en temel sorumluluklarımızdan biri. Üretimden satışa kadar gerekli hijyen ve güvenlik koşullarının sağlanması, aynı zamanda tüketici haklarının korunması için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Halk sağlığını ilgilendiren bu konuda taviz vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz."