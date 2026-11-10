Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Gören, 2-0'lık derbi yenilgisini değerlendirdi - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Gören, 2-0'lık derbi yenilgisini değerlendirdi

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Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Gören, 2-0\'lık derbi yenilgisini değerlendirdi
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Alaçatıspor, İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup derbisinde Çeşme Belediyespor'u 2-0 yendi. Teknik Direktör İbrahim Gören, mağlubiyetin ardından hatalardan ders çıkarıp daha iyi sonuçlar almak için çalışacaklarını söyledi.

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü İbrahim Gören, Alaçatıspor karşısında alınan 2-0'lık derbi mağlubiyete dair açıklamalarda bulundu. Eksiklerinin farkında olduklarını belirten Gören, hatalardan ders çıkararak daha iyi sonuçlar almak için çalışacaklarını söyledi.

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor'da Teknik Direktör İbrahim Gören, geçtiğimiz pazar günü Alaçatı sahasında oynanan ve Alaçatıspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona eren yerel derbiye dair açıklamalarda bulundu. Kulübün sosyal medya hesabından yazılı olarak yapılan açıklamada Gören, karşılaşmanın ilk 70 dakikasında rakiplerine net gol pozisyonu vermediklerini, hücumda istekli ve mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya koydukların ifade etti.

"Hatalardan ders çıkararak gelişmeye devam edeceğiz"

Maçın sonucunu duran toptan yedikleri golün ardından gelen kırmızı kartın ve ikinci golün belirlediğini söyleyen Gören, "Elbette mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Sahada doğru yaptığımız işler kadar eksiklerimizin de farkındayız. Futbolda zaman zaman bireysel hatalar sonuçları belirleyebilir ancak bizim için önemli olan bu hatalardan ders çıkararak gelişmeye devam etmek. Oyuncularımızın mücadelesine ve ortaya koymaya çalıştığımız oyun anlayışına inanıyorum" dedi.

Taraftara teşekkür etti

İyi futbolu sonuçlara yansıtmaları gerektiğini belirten Gören, "İyi oyunu iyi sonuçlarla birleştirmek zorundayız. Bunun için sorumluluk alarak çalışmaya devam edeceğiz. Hafta boyunca yanımızda olan, maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar desteğini bir an olsun esirgemeyen taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların bu takıma olan bağlılığı ve desteği bizim için çok kıymetli. Bu desteğe sahada daha iyi futbol ve daha iyi sonuçlarla karşılık vermek için var gücümüzle çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA
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