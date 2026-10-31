Çeşme'de COP31 söyleşisinde deniz kültürü ve kırılgan topluluklar ele alındı - Son Dakika
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Çeşme'de COP31 söyleşisinde deniz kültürü ve kırılgan topluluklar ele alındı

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Çeşme\'de COP31 söyleşisinde deniz kültürü ve kırılgan topluluklar ele alındı
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Çeşme'de COP31 süreci kapsamında düzenlenen söyleşide denizlerin korunması, iklim değişikliğinin kıyı topluluklarına etkileri ve yelken sporunun sürdürülebilirlikteki rolü ele alındı. Etkinlik gençleri, sporcuları, yerel halkı ve sivil toplum temsilcilerini buluşturdu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde " COP31'e Yelken Açıyoruz" mottosuyla düzenlenen söyleşide denizlerin korunması, iklim değişikliğinin kıyı topluluklarına etkileri ve yelken sporunun sürdürülebilirlikteki rolü ele alındı.

COP31 Türkiye süreci kapsamında bugün Çeşme Aya Haralambos'ta "Deniz Bize Ne Söylüyor? Yelken Sporu, Deniz Kültürü ve Kırılgan Topluluklar" başlıklı söyleşi düzenlendi. Etkinlik, gençlerden sporculara, yerel halktan sivil toplum temsilcilerine farklı kesimleri bir araya getirdi. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik ve Çevre Kurulu Başkanı Elif Hoşcanoğlu'nun moderatörlüğündeki söyleşiye denizci ve yelkenci Edhem Dirvana, açık deniz yüzücüsü ve çevre aktivisti Emre Erdoğan, TYF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli, deniz biyoloğu ve sualtı belgesel yönetmeni Dr. Mert Gökalp ile akademisyen Prof. Dr. Çağın Şentürk konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide yelken sporu ve deniz kültürünün yanı sıra deniz sağlığı, deniz koruma çalışmaları, iklim değişikliğinin etkileri ve kıyı topluluklarının geleceği değerlendirildi. Konuşmacıların görüşlerini paylaştığı etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

"Denizin bize söylediklerini duymak, onu korumanın başlangıcıdır"

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, Çeşme'nin denizle iç içe yaşayan bir yarımada olduğuna dikkat çekerek, iklim krizi ve kıyılar üzerindeki baskının etkilerini yakından hissettiğini belirtti. Bilim insanları, sporcular ve denizcilerin gençlerle buluşmasının önemini vurgulayan Güler, şunları söyledi:

"Denizle iç içe yaşayan bir yarımada olarak Çeşme, iklim krizinin ve kıyılar üzerindeki baskının etkilerini en yakından hisseden yerlerden biridir. Bu akşam bilim insanlarını, sporcuları ve denizcileri aynı masada gençlerimizle birlikte buluşturmak çok değerliydi. Denizin bize söylediklerini duymak, onu korumak için atacağımız adımların başlangıcıdır. Emeği geçen tüm konuşmacılarımıza, Türkiye Yelken Federasyonu'na, Çeşme Belediyesi'ne ve destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz."

Söyleşi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Çeşme Kent Konseyi başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
GüncelÇevreCOP31ÇeşmeSporSon Dakika

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