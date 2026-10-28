CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, Çeşme\'de esnafı dinledi, Çeşme Projesi\'ne karşı çıktı

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Çeşme'de meslek odalarını ziyaret etti ve esnafla buluştu. Kamuoyunda tartışılan Çeşme Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Gümrükçü, "Çeşme'nin rant uğruna talan edilmesine, doğasının ve denizinin katledilmesine CHP olarak asla izin vermeyeceğiz. Dün projeye ölümüne karşı çıkarken bugün 'kem küm, belki olabilir' diyenlere inat, Çeşme'nin talan projelerine kurban edilmesine göz yummayacağız" dedi.

Gümrükçü, Çeşme'de partisinin ilçe örgütü, meslek odalarının başkanları ve yönetimleriyle bir araya geldi.

Programına CHP Çeşme İlçe Örgütü ile düzenlenen kahvaltı organizasyonuyla başlayan Gümrükçü'ye ziyaretinde CHP Çeşme İlçe Başkanı Eda Tavaz ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik ederken, önceki dönem Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da kahvaltıda hazır bulundu.

Gümrükçü, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çeşme'de görüştüğümüz, il başkanlığımıza ilçeden gelen herkes Çeşme İlçe Başkanımız Eda Tavaz ve yönetiminin ne kadar iyi çalıştığını ve ilçe halkıyla büyük uyum içinde olduğunu anlatıyor. Sayın İlçe Başkanımıza ve yönetimine CHP'ye yakışan tavır ve duruş sergilemeleri, başarılı çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Onların bu duruşu ve CHP'nin Çeşme halkından aldığı destek belki birilerini rahatsız ediyordur, kimyalarını bozuyordur ama bizim o arkadaşlara ayıracak zamanımız yok. Çeşme CHP'dir, yine CHP kalacak. Bunu ilk yerel seçimde tüm Türkiye görecek."

ÇEŞME PROJESİ ÇIKIŞI: "BİZ BU OYUNU BOZARIZ"

Kahvaltının ardından gündeme ve kamuoyunda tartışılan Çeşme Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Gümrükçü, doğanın ve Çeşme halkının haklarının korunması konusunda taviz vermeyeceklerini belirtti. Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Dünyanın turizm cenneti olarak bilinen Çeşme'nin rant uğruna talan edilmesine, doğasının ve denizinin katledilmesine CHP olarak asla izin vermeyeceğiz. Dün projeye ölümüne karşı çıkarken bugün 'kem küm, belki olabilir' diyenlere inat, Çeşme'nin talan projelerine kurban edilmesine göz yummayacağız. Çeşme Projesi dediğiniz şey Çeşme otoyolunun özelleştirilmesi, ilçeye giderken daha yolda başlayan bir pahalılık, yandaşlara rant sağlamaksa biz bu oyunu bozarız. Çeşme ile ilgili bir proje yapılacaksa meslek odaları, platformlar, turizmciler ve en önemlisi Çeşme halkının mutabık kalacağı, onay vereceği bir proje olmalı. Elbette ki doğaya zarar vermeyecek, Çeşme ile halkın bağını koparmayacak bir proje olması da bizim kırmızı çizgimizdir. Aslında buna 'proje' denmesi insanlarda farklı ve yanlış bir algı uyandırıyor. Çeşme için altyapıyı güçlendirme, farklı etkinliklerle Çeşme'de turizm sezonunun uzatılması, Yunan adalarına giden yurttaşlarımızın Çeşme ve Urla'yı tercih etmelerini sağlayacak kapsamlı çalışmaların yapılması, tesislerin ihtiyaçlarının karşılanması gibi bir yenilenme ve kalkınma programı uygulanması daha uygun olur kanaatindeyiz."

"EKONOMİK KRİZİN YÜKÜ ESNAFIN SIRTINDA"

Gümrükçü, Çeşme programı kapsamında ilçede çarşı esnafına ziyarette bulundu, ayrıca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Koparal, Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Cemil Derici ile Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Levent Baykal ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde derinleşen ekonomik kriz, tırmanan maliyetler, artan akaryakıt ve girdi fiyatları ile esnaf ve üreticinin yaşadığı ağır geçim sıkıntıları konuşuldu.

Ziyaretlerin ardından esnafın ve üreticinin taleplerine değinen Utku Gümrükçü, CHP'nin saha mücadelesine vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Çeşme'de esnafımız, çiftçimiz ve sanayicimiz artan maliyetlerin altında ezildiğini açıkça ifade ediyor. Girdi fiyatları, faturalar ve yüksek enflasyon esnafımızın belini bükmüş durumda. Biz CHP olarak sadece İzmir'de değil, İzmir'den Gaziantep'e kadar Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız programlarla esnafın, üreticinin, sanayicinin ve çiftçinin sorunlarının çözümü, sesinin duyulması için gece gündüz çalışıyoruz. Halkımızın, esnafımızın yalnız olmadığını göstermeye, onların hakkını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Bu konuda meslek odalarıyla iş birliği içindeyiz. Onların ilettiği her sorunu, her dosyayı inceliyor, partimizin ilgili kurulları ve milletvekillerimizle paylaşıyoruz."