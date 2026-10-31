Çeşme Kalesi'nde Minik Müze Korucuları tarihi mirası ve limonata yapımını öğrendi - Son Dakika
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Çeşme Kalesi'nde Minik Müze Korucuları tarihi mirası ve limonata yapımını öğrendi

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Çeşme Kalesi\'nde Minik Müze Korucuları tarihi mirası ve limonata yapımını öğrendi
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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme Kalesi'nde düzenlenen atölyede Minik Müze Korucuları, tarihi mirası tanıyıp Çeşme limonuyla limonata yapmayı öğrendi. Beşinci yılına ulaşan atölyeler, çocuklara yerel tarım ve gastronomiyi üretime katılarak tanıtmayı amaçlıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme Kalesi'nde gerçekleştirilen Çeşme Limonu ve Limonata Atölyesi'nde çocuklar, ilçenin tarihi mirasını keşfederek yerel limonlarla kendi içeceklerini hazırladı.

Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı Yeşim Yüksel'in beş yıldır sürdürdüğü Çeşme Limonu ve Limonata Atölyeleri, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşmeli çocukları bir araya getirdi.

Tarihi Çeşme Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Minik Müze Korucuları" olarak kale gezisine katılan çocuklar, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Gezinin ardından kale önündeki atölyeye geçen çocuklar, Çeşme limonunu tanıyarak limonata yapımını uygulamalı olarak öğrendi.

"Tadılabilir Müzecilik" yaklaşımı

Yeşim Yüksel'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, "Tadılabilir Müzecilik" yaklaşımıyla tarih, doğa, yerel tarım ve gastronomi bir araya getirildi. Çocukların yerel ürünleri tanıması, içecek hazırlama becerisi kazanması ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık geliştirmesi amaçlandı.

Beşinci yılına ulaşan atölyelerle, Çeşme'nin yerel tarımsal değerlerinin yeni kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Çeşme limonunun yetiştiği coğrafyayla ve ilçenin kültürüyle bağının ele alındığı çalışmalar, çocuklara üretime katılarak öğrenme olanağı sunuyor.

Kaynak: İHA
Çeşme KalesiKültür SanatTürkiyeTarımÇeşmeYaşamSon Dakika

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