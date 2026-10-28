Şile\'de taşkında cami kullanılamaz hale geldi, mahalleliler kapı önüne duvar örüyor

Şile'de dün etkili olan sağanak yağışın ardından taşan dere, bir cami ve çevresindeki villaları su altında bıraktı. Şirin Pehlivan Çeşme Camii'nin kullanılamaz hale geldiği bölgede suların çekilmesiyle vatandaşlar, yeniden su baskını yaşanmaması için evlerinin kapı girişlerine duvar örmeye başladı. Selin ardından mahallede oluşan hasar ve vatandaşların çalışmaları dron ile görüntülendi.

Şile ilçesi Çavuş Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı. Taşkın nedeniyle mahallede bulunan Şirin Pehlivan Çeşme Camii ile çevresindeki villaları su bastı. Cami kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda evde maddi hasar meydana geldi. Suların yavaş yavaş çekilmesiyle birlikte vatandaşlar, yeniden yaşanabilecek su baskınlarına karşı kendi imkanlarıyla önlem almaya başladı. Bazı vatandaşlar evlerinin kapı girişlerine duvar örerken, bazıları da su basan evlerindeki eşyaları dışarı çıkardı. Mahallede selin ardından oluşan manzara dron ile görüntülendi.

"Dışarıdan gelen suyu engelleyemedik"

Taşkında evini su bastığını anlatan Duran Batur, yağışın sabah saat 04.00 sıralarında başladığını ve saat 11.00'e kadar sürdüğünü söyledi. Suyu tahliye etmek için kullandığı motorun yetersiz kaldığını belirten Batur, "Eve girecektik, korktuk. Hanım daha çok korktu. Botu giydim, ortalık biraz temizlendikten sonra ancak çıkabildim. Sabah saat 04.00'te başlayan yağmur 11.00'e kadar sürdü ve buralar doldu. Suyu dışarı atmak için kullandığım motor yetmedi. Dışarıdan gelen suyu engelleyemiyorsunuz. Şimdi de tekrar su gelirse içeri girmesin diye kapının önüne duvar örmeye çalışıyorum" dedi.

"Su içeri girerse perişan oluruz diye korktum"

Sel sırasında büyük korku yaşadığını belirten Satı Batur ise, su nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını ifade etti. Yeniden su baskını yaşanmaması için kapı girişine duvar ördüklerini anlatan Batur, "Çıkamadık, çok perişan olduk. Bugün de şükür az yağdı. Dışarıdan gelen sular için kapıyı örmeye çalışıyoruz. Su içeri girerse perişan olacağız diye korktum. Dün ne yapacağımızı şaşırdık, çok korktuk. Eşimden ziyade ben çok korktum" diye konuştu.

"Evin içi dizlerimize kadar suyla doldu"

Taşkında evinin içinin dizlerine kadar suyla dolduğunu ve eşyalarının zarar gördüğünü söyleyen Cemal Kapkaç, köprü altında yaşanan tıkanıklığa dikkat çekti. Kapkaç, "Vallahi sel baskını oldu. Evin içi dizlerimize kadar suyla doldu. Bütün eşyaları dışarı attım. Yapacak bir şey yok. İnsan üzülmez mi, insanız sonuçta. Bu köprünün altı çok tıkanıyor. Yukarıdan öyle büyük kütükler geldi ki yaklaşık 5 metre boyundaydı. Suyun seviyesi demirin ikinci halkasına kadar yükseldi. Buralar göl olmuştu" ifadelerini kullandı.