Cumhuriyet\'in 103. yılı Çeşme’de büyük coşkuyla kutlandı

(İZMİR) - Çeşme'de, Cumhuriyet'in 103. yılı 28 Ekim'den itibaren düzenlenen tören, resepsiyon ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen fener alayında binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yürürken; Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık değerlerine vurgu yaptı.

Çeşme'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları, 28 Ekim Çarşamba günü düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Aynı akşam gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda bir araya gelen ilçe protokolü ve davetliler, Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümünü birlikte kutladı.

29 Ekim Perşembe günü Kaymakamlık'ta düzenlenen bayramlaşma programının ardından kutlamalar, gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Çeşmelilerin yoğun katılım gösterdiği etkinliklerde Cumhuriyet coşkusu kentin dört bir yanına yayıldı.

CUMHURİYET COŞKUSU FENER ALAYIYLA MEYDANLARA TAŞINDI

Kutlamaların en coşkulu anlarından biri, akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı oldu. Uğur Mumcu Parkı'ndan başlayan yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Her yaştan Çeşmelinin katıldığı yürüyüşte, Cumhuriyet'in ortak değerleri ve bağımsızlık ruhu bir kez daha hep birlikte yaşatıldı.

Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli vatandaşlara seslendi.

BAŞKAN DENİZLİ: "CUMHURİYET SADECE BİR YÖNETİM BİÇİMİ DEĞİL; EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE ADALET DEMEKTİR"

Konuşmasına Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu vatan uğruna mücadele eden ataların en büyük mirası olduğunu vurgulayarak başlayan Başkan Denizli, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

29 Ekim 1923'ün yalnızca bir tarih değil, bağımsızlık aşkıyla kenetlenmiş bir milletin en büyük zaferi olduğunu belirten Denizli, Cumhuriyet'in özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin teminatı olduğuna dikkat çekti.

Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözünün Cumhuriyet'in temel taşı olduğunu hatırlatan Denizli, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; eşitlik, özgürlük, adalet ve tam bağımsızlık anlamına geldiğini dile getirdi.

Cumhuriyet'in değerlerini gelecek kuşaklara aktarmanın sorumluluğuna da değinen Başkan Denizli, Çeşme'yi bir Cumhuriyet kenti olarak daha güzel yarınlara taşımak için hep birlikte çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"İşte biz Çeşme'mizi bir Cumhuriyet kenti olarak daha güzel yarınlara taşımak için durmadan çalışmaya, birlikte başardık diyebileceğimiz bir azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bunu tek başımıza değil, hepinizle yapıyoruz."

Konuşmasında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna yaşamını yitiren tüm şehitleri minnet, şükran ve rahmetle anan Denizli, sözlerini Atatürk'ün "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır" sözüne atıfta bulunarak tamamladı.

Başkan Denizli, "Cumhuriyetimiz var oldukça, umudunuzu asla kaybetmeyin. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözleriyle Çeşmelilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

CUMHURİYET COŞKUSU MÜZİKLE DEVAM ETTİ

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar, Başkan Denizli'nin konuşmasının ardından İzmir Pop Orkestrası konseriyle devam etti. Meydanı dolduran vatandaşlar, müzik ve Cumhuriyet coşkusunu bir arada yaşarken Çeşme, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü birlik, beraberlik ve büyük bir gururla kutladı.