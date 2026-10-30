Cumhuriyet'in 103. yılı Çeşme’de büyük coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhuriyet'in 103. yılı Çeşme’de büyük coşkuyla kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhuriyet\'in 103. yılı Çeşme’de büyük coşkuyla kutlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme'de, Cumhuriyet'in 103. yılı 28 Ekim'den itibaren düzenlenen tören, resepsiyon ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen fener alayında binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yürürken; Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık değerlerine vurgu yaptı.

(İZMİR) - Çeşme'de, Cumhuriyet'in 103. yılı 28 Ekim'den itibaren düzenlenen tören, resepsiyon ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen fener alayında binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yürürken; Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık değerlerine vurgu yaptı.

Çeşme'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları, 28 Ekim Çarşamba günü düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Aynı akşam gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda bir araya gelen ilçe protokolü ve davetliler, Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümünü birlikte kutladı.

29 Ekim Perşembe günü Kaymakamlık'ta düzenlenen bayramlaşma programının ardından kutlamalar, gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Çeşmelilerin yoğun katılım gösterdiği etkinliklerde Cumhuriyet coşkusu kentin dört bir yanına yayıldı.

CUMHURİYET COŞKUSU FENER ALAYIYLA MEYDANLARA TAŞINDI

Kutlamaların en coşkulu anlarından biri, akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı oldu. Uğur Mumcu Parkı'ndan başlayan yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Her yaştan Çeşmelinin katıldığı yürüyüşte, Cumhuriyet'in ortak değerleri ve bağımsızlık ruhu bir kez daha hep birlikte yaşatıldı.

Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli vatandaşlara seslendi.

BAŞKAN DENİZLİ: "CUMHURİYET SADECE BİR YÖNETİM BİÇİMİ DEĞİL; EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE ADALET DEMEKTİR"

Konuşmasına Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu vatan uğruna mücadele eden ataların en büyük mirası olduğunu vurgulayarak başlayan Başkan Denizli, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

29 Ekim 1923'ün yalnızca bir tarih değil, bağımsızlık aşkıyla kenetlenmiş bir milletin en büyük zaferi olduğunu belirten Denizli, Cumhuriyet'in özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin teminatı olduğuna dikkat çekti.

Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözünün Cumhuriyet'in temel taşı olduğunu hatırlatan Denizli, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; eşitlik, özgürlük, adalet ve tam bağımsızlık anlamına geldiğini dile getirdi.

Cumhuriyet'in değerlerini gelecek kuşaklara aktarmanın sorumluluğuna da değinen Başkan Denizli, Çeşme'yi bir Cumhuriyet kenti olarak daha güzel yarınlara taşımak için hep birlikte çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"İşte biz Çeşme'mizi bir Cumhuriyet kenti olarak daha güzel yarınlara taşımak için durmadan çalışmaya, birlikte başardık diyebileceğimiz bir azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bunu tek başımıza değil, hepinizle yapıyoruz."

Konuşmasında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna yaşamını yitiren tüm şehitleri minnet, şükran ve rahmetle anan Denizli, sözlerini Atatürk'ün "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır" sözüne atıfta bulunarak tamamladı.

Başkan Denizli, "Cumhuriyetimiz var oldukça, umudunuzu asla kaybetmeyin. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözleriyle Çeşmelilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

CUMHURİYET COŞKUSU MÜZİKLE DEVAM ETTİ

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar, Başkan Denizli'nin konuşmasının ardından İzmir Pop Orkestrası konseriyle devam etti. Meydanı dolduran vatandaşlar, müzik ve Cumhuriyet coşkusunu bir arada yaşarken Çeşme, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü birlik, beraberlik ve büyük bir gururla kutladı.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet MeydanıCumhuriyet BayramıLal DenizliGüncelTörenÇeşmeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artık saklamıyorlar Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’a ilan-ı aşk Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk
Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Büyük vefasızlık 7 yıldız İsmail Kartal’a veda etmedi Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
Milyon dolarlık malikanede kanlı baskın İş insanıyla 2 kızına kurşun yağdırdılar Milyon dolarlık malikanede kanlı baskın! İş insanıyla 2 kızına kurşun yağdırdılar
Slime akımı raydan çıktı Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
13:54
Greenwood’dan Dirk Kuyt’ı şaşırtan istek
Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek
13:38
Kerem Aktürkoğlu Fener’in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
13:25
Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
13:08
Netanyahu’dan Arap partilerine: Sizinle hükümet kurmayacağım
Netanyahu'dan Arap partilerine: Sizinle hükümet kurmayacağım
13:02
Akaryakıtta üçlü zam kapıda Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 14:22:42. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhuriyet'in 103. yılı Çeşme’de büyük coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android