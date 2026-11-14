Çeşme'de hayırseverin babası anısına tadil ettirdiği üç sınıflı ek bina açıldı - Son Dakika
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Çeşme'de hayırseverin babası anısına tadil ettirdiği üç sınıflı ek bina açıldı

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Çeşme\'de hayırseverin babası anısına tadil ettirdiği üç sınıflı ek bina açıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde hayırsever Nurten Gülvardar'ın babası Selman Gülvardar anısına tadilat ve tefrişatını üstlendiği Çeşme Halk Eğitimi Merkezi Reisdere Ek Hizmet Binası törenle açıldı. Üç sınıfın bulunduğu binada kursiyerler eğitim faaliyetlerini sürdürecek.

İZMİR (İHA) – İzmir'de hayırsever Nurten Gülvardar'ın babası Selman Gülvardar anısına tadilat ve tefrişatını üstlendiği Çeşme Halk Eğitimi Merkezi Reisdere Ek Hizmet Binası törenle açıldı. Üç sınıfın bulunduğu binada kursiyerler eğitim faaliyetlerini sürdürecek.

İzmir'in Çeşme ilçesinde hayırsever Nurten Gülvardar'ın babası Selman Gülvardar anısına tadilat ve tefrişatını üstlendiği Çeşme Halk Eğitimi Merkezi Reisdere Ek Hizmet Binası törenle açıldı. 13 Kasım Cuma günü düzenlenen açılış törenine Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı'nın eşi ve 'Hayatın Anlamı Kitap' projesinin koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, hayırsever Nurten Gülvardar, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Çeşme Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, binanın açılışına uzanan süreci bir masala benzetti. Doğruyol, emekli doktor Nurten Gülvardar'ın babasına duyduğu sevgi ve bağlılıkla bu işe giriştiğini belirtti.

Nurten Gülvardar, Reisdere'deki binayı Ali Rıza Doğruyol aracılığıyla öğrendiğini kaydetti. Kitap okumayı çok sevdiğini ve Arzu Güleryüz Maraşlı'nın yürüttüğü "Hayatın Anlamı Kitap" projesini beğeniyle takip ettiğini söyleyen Gülvardar, herkesin kitap okuyup vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak istediklerini anlattı. Binadaki derslere iki kez misafir olarak katıldığını söyleyen Gülvardar, kursiyerlerin birbirlerine sevgi ve saygıyla yaklaşmalarından, birlikte öğrenip üretmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Babaların kıymetini bilelim"

Konuşmasında babası Selman Gülvardar'ı da anlatan Nurten Gülvardar, "Çok sevgi dolu bir insandı ve bilirdim ki o arkamdayken bütün dünya bir araya gelse bana hiç kimse zarar veremez" dedi. Babası hayatta olanlara onunla vakit geçirmeyi ertelememeleri çağrısında bulunan Gülvardar, babalara da çocuklarıyla sevgi dolu anlar geçirmelerini diledi.

Maraşlı'dan kitaplığa kitap bağışı

Konuşmaların ardından Arzu Güleryüz Maraşlı, Nurten Gülvardar'a plaket, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ise çiçek takdim etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Maraşlı ve beraberindekiler üç sınıfı ve kitaplığı gezdi. Maraşlı, yanında getirdiği kitapları kitaplığa bağışladı. Tören, Leyla Ildır yönetimindeki Çeşme Halk Eğitimi Merkezi Korosu'nun seslendirdiği şarkılar ve ikramlarla sona erdi.

Kaynak: İHA
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