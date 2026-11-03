Sarıyer'de kamyonet 2 otomobil ve park halindeki minibüse çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de kamyonet 2 otomobil ve park halindeki minibüse çarptı, 2 kişi yaralandı

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Sarıyer\'de kamyonet 2 otomobil ve park halindeki minibüse çarptı, 2 kişi yaralandı
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Sarıyer\'de kamyonet 2 otomobil ve park halindeki minibüse çarptı, 2 kişi yaralandı
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Sarıyer Merkez Mahallesi Nalbant Çeşme Caddesi'nde kontrolden çıkan kamyonet, önce iki otomobile ardından park halindeki minibüse çarptı; 4 aracın karıştığı kazada hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIYER'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, iki otomobile çarptıktan sonra park halindeki minibüse vurarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Merkez Mahallesi Nalbant Çeşme Caddesi'nde 31 Ekim Cumartesi saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Balcı (81) kullandığı kamyonetin hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti. Hızla ilerleyen kamyonet, önce hareket halindeki 2 otomobile daha sonra da park halindeki minibüse vurdu. 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 yaralı ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 4 araçta ise hasar meydana geldi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin aniden hareket ederek önce 2 otomobile daha sonra da park halindeki minibüse çarptığı anlar görülüyor.

Kaynak: DHA
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