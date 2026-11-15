Aliağa'da yardım isteyen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme'de 23 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aliağa'da yardım isteyen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme'de 23 kişi yakalandı

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Aliağa\'da yardım isteyen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme\'de 23 kişi yakalandı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde Bozburun Adası'nda yardım talebinde bulunan 4'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, aynı gün Çeşme'de 2'si çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Aliağa ve Çeşme ilçelerinde sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 4'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 2'si çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, 13 Kasım saat 06.20 sıralarında Aliağa ilçesi Bozburun Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-61 ve Sahil Güvenlik Botu KB-77 tarafından ada üzerinde tespit edilen 4'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün saat 22.50 sıralarında ise Çeşme ilçesinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timleri ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin müştereken yürüttüğü çalışmada kara üzerinde tespit edilen 2'si çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan ve kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA
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