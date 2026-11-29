Galatasaray’da sakatlığı bulunan Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao’dan olumsuz haber geldi.

AMEDSPOR MAÇINDA SAKATLANDI

Rafael Leao, Galatasaray’ın Amedspor ile oynadığı Süper Lig maçında sakatlanmıştı. Yapılan kontrollerde sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmişti.

LİGİN İLK YARISINDA FORMA GİYEMEYECEK

Tedavisini Katar’da sürdüren 27 yaşındaki oyuncunun 8 Aralık’ta AEK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına yetişmesi bekleniyordu. Ancak sakatlığının öngörülenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı ve Leao’nun ligin ilk yarısında forma giymeyeceği iddia edildi. Portekizli futbolcunun önümüzdeki hafta İstanbul’a dönmesi ve bireysel çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

GERİ DÖNÜŞ TARİHİ

Leao’nun sahalara dönüşü ise ligin ikinci yarısının açılış maçı olan 17 Ocak 2027’deki Gaziantep FK karşılaşması olarak öngörülüyor.

SEZON PERFORMANSI

Portekizli oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.