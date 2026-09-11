Karısını ve üç kızını öldürdü! sabah rutininden vazgeçmedi - Son Dakika
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Karısını ve üç kızını öldürdü! sabah rutininden vazgeçmedi

Karısını ve üç kızını öldürdü! sabah rutininden vazgeçmedi
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Hindistan'da bir adamın, eşi ve 14, 18 ve 23 yaşlarındaki üç kızını uyudukları sırada taşla başlarına ve yüzlerine defalarca vurarak öldürdüğü öne sürüldü. Şüphelinin dört kişinin öldürülmesinin ardından sabah süt aldığı, yaşlı babasına çay hazırlayıp kendi elleriyle ikram ettiği ve daha sonra evden kaçtığı belirtildi. Polis, firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Karısı ve üç kızının öldürülmesiyle suçlanan adamın olayın ardından yaptıkları dikkat çekti. Şüphelinin cinayetlerin ertesi sabahında hiçbir şey olmamış gibi günlük rutinini sürdürdüğü belirtildi.

ANNE VE 3 KIZI EVDE ÖLÜ BULUNDU

Hindistan'ın Jaipur kentindeki Kardhani bölgesinde aynı aileden dört kişinin öldürülmesi üzerine polis harekete geçti.  Polis ekipleri aldıkları ihbarın ardından eve gitti. Ekipler Geeta Jha'nın cansız bedenini birinci kattaki odada buldu. Çiftin kızlarından 23 yaşındaki Nandini, 18 yaşındaki Radhika ve 14 yaşındaki diğer kızlarının cansız bedenleri ise zemin kattaki iki farklı odada bulundu.

UYURKEN SALDIRDIĞINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Polis, anne ve üç kızının gece geç saatlerde derin uykudayken saldırıya uğradığından şüpheleniyor. Katilin, eşinin ve kızlarının başlarına ve yüzlerine taşla defalarca vurduğu öne sürüldü. Polis, cinayetlerde kullanıldığı değerlendirilen taşı olay yerinde ele geçirdi.

Karısını ve üç kızını öldürdü! sabah rutininden vazgeçmedi

CİNAYETLERDEN SONRA SÜT ALIP ÇAY HAZIRLADI

Soruşturmadaki en dikkat çekici ayrıntı ise dört kişinin öldürülmesinin ardından yaşandı. Polisin tespitlerine göre katil, sabah saatlerinde günlük hayatına devam etti. Saat 07.00 sıralarında sütçüden süt alan şüpheli, daha sonra yaşlı babası için çay hazırladı. Katilin hazırladığı çayı babasına kendi elleriyle ikram ettiği, ardından evden ayrılarak kaçtığı belirtildi. Polis ekipleri firari durumdaki katilin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karısını ve üç kızını öldürdü! sabah rutininden vazgeçmedi

POLİS İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURUYOR

Polis, cinayetlerin nedenini belirlemek için soruşturmasını sürdürüyor. Ekipler mali sıkıntılar ve aile içindeki anlaşmazlıklar dahil farklı ihtimalleri araştırıyor. Şüphelinin yakalanmasının ardından cinayetlerin nedeni ve olayın tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Hindistan, Cinayet, Polis, Dünya, Aile, Son Dakika

Son Dakika Hindistan Karısını ve üç kızını öldürdü! sabah rutininden vazgeçmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karısını ve üç kızını öldürdü! sabah rutininden vazgeçmedi - Son Dakika
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