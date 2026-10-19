Dr. Abdulkadir Özbek: Çocuk yetiştirirken bu üç duyguya dikkat! - Son Dakika
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Dr. Abdulkadir Özbek: Çocuk yetiştirirken bu üç duyguya dikkat!

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Vizyon Koleji Kurucusu ve “Zamansız Ebeveyn” kitabının yazarı Dr. Abdulkadir Özbek, Haberler.com'da yayınlanan İyilik İyileştirir programında çocuk yetiştirmenin püf noktalarını anlattı. Ebeveynlerin sık yaptığı hatalara dikkat çeken Özbek, dijital çağda çocuklara sınır koymanın ve yapay zekâ çağında eğitimin nasıl şekillenmesi gerektiğinin önemini vurguladı.

Vizyon Koleji Kurucusu, eğitim girişimcisi ve “Zamansız Ebeveyn” kitabının yazarı Dr. Abdulkadir Özbek, Haberler.com ekranlarında Uzman Klinik Psikolog Metin Aydın'ın sunduğu İyilik İyileştirir programına konuk oldu. Çocuk gelişiminden ergenlik dönemine, dijital bağımlılıktan yapay zekânın eğitim üzerindeki etkilerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Özbek, anne ve babalara önemli tavsiyeler verdi.

"ÇOCUKTA ÜÇ TEMEL DUYGUNUN GELİŞMESİ GEREKİYOR"

Çocukların mutlu, huzurlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesinde üç temel duygunun belirleyici olduğunu ifade eden Özbek, “Ben güvendeyim, ben değerliyim, ben yapabilirim” duygularının sağlıklı şekilde gelişmesi gerektiğini söyledi.

Ebeveynlerin iyi niyetle sergiledikleri bazı davranışların çocukların özgüvenini ve kendilerini değerli hissetme duygusunu olumsuz etkileyebildiğine dikkat çeken Özbek, aile içindeki iletişimin önemine vurgu yaptı. 

Dr. Abdulkadir Özbek: Çocuk yetiştirirken bu üç duyguya dikkat!

"KOYDUĞUMUZ KURALLARIN ARKASINDA DURMALIYIZ"

Dijital çağda çocukların tablet, telefon ve ekran kullanımının ailelerin karşılaştığı önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Özbek, ebeveynlerin sınır koyarken tutarlı davranması gerektiğini ifade etti.

Özbek, “Sınırları doğru çizip koyduğumuz kuralların arkasında durmamız gerekiyor” sözleriyle çocuk yetiştirirken kararlı ve tutarlı bir yaklaşım benimsenmesinin önemine işaret etti.

Dr. Abdulkadir Özbek: Çocuk yetiştirirken bu üç duyguya dikkat!

"ÇOCUKLARIMIZLA SOHBET ETMEK YERİNE NASİHAT EDİYORUZ"

Ergenlik dönemindeki çocuklarla iletişim kurulurken yapılan hatalara da değinen Özbek, bu dönemde karar alma ve hazzı erteleme süreçlerinden sorumlu ön beyin bölgesinin henüz tam olarak gelişmediğini hatırlattı.

Anne ve babaların çocuklarıyla sohbet etmek yerine çoğu zaman direktif verdiğini ve nasihat ettiğini belirten Özbek, ergenleri dinlemenin, anlamaya çalışmanın ve onların dünyasına ilgi göstermenin önemini anlattı.

"YAPAY ZEKA YOKMUŞ GİBİ EĞİTİM VERİRSEK YOLUN SONU ÇIKMAZ SOKAK"

Yapay zekânın eğitim sisteminde köklü değişiklikleri beraberinde getirdiğine dikkat çeken Özbek, geleneksel öğretmenlik anlayışının da dönüşmeye başladığını söyledi.

Eğitim dünyasında “öğrenme mimarı” kavramının kullanılmaya başlandığını belirten Özbek, “Yapay zekâ yokmuş gibi eğitim vermeye devam edersek yolun sonu çıkmaz sokak” ifadelerini kullandı.

Geleceğin eğitim modelinde yalnızca bilgi aktarmanın yeterli olmayacağını vurgulayan Özbek, çocukların yeni dönemin gerektirdiği becerilerle yetiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"GELECEĞİN DÖRT TEMEL BECERİSİ VAR"

Yapay zekâ çağında öne çıkacak becerileri de sıralayan Özbek, yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım çalışması ve iletişimin geleceğin dört temel yetkinliği olduğunu söyledi.

Akademik başarının tek başına yeterli olmadığını belirten Özbek, çocukların insani değerlerle yetiştirilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Özbek, “Önce vicdanlı, merhametli ve ahlaklı bir insan yetiştirmemiz gerekiyor” sözleriyle eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığının altını çizdi.

İyilikÇocukAileSon Dakika

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