Adana'daki 4,9'luk deprem mangal yapan aileyi böyle yakaladı - Son Dakika
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Adana'daki 4,9'luk deprem mangal yapan aileyi böyle yakaladı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, Göller Yaylası'nda mangal yapan bir ailenin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte camlar titrerken aile büyük korku yaşadı. Görüntülerde özellikle çocukların deprem sırasında yaşadığı panik dikkat çekti.

Adana'daki 4,9 büyüklüğündeki deprem, Göller Yaylası'nda mangal yapan bir aileyi hazırlıksız yakaladı. Sarsıntı sırasında camlar titrerken çocuklar büyük korku yaşadı.

MANGAL YAPARKEN DEPREME YAKALANDILAR

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem bölgede hissedildi. Depremin yaşandığı anlarda Göller Yaylası'nda bulunan bir aile ise mangal yapıyordu. Ailenin cep telefonu kamerası açık olduğu sırada başlayan sarsıntı, deprem anını saniye saniye kaydetti. Sakin başlayan görüntüler, sarsıntının hissedilmesiyle bir anda değişti. Depremin etkisiyle çevrede bulunan camların titrediği görüldü.

Adana'daki 4,9'luk deprem mangal yapan aileyi böyle yakaladı

ÇOCUKLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Depremin başlamasıyla aile fertleri ne olduğunu anlamaya çalışırken çocukların yaşadığı korku görüntülere yansıdı. Sarsıntının etkisi devam ederken aile üyeleri depremin sona ermesini bekledi. Cep telefonu kamerasının kaydettiği anlarda sarsıntının çevredeki etkisi de görüldü. Özellikle camların deprem sırasında belirgin şekilde titremesi, sarsıntının aile tarafından nasıl hissedildiğini ortaya koydu.

DEPREM ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Ailenin mangal yaptığı sırada kayda giren görüntüler, 4,9 büyüklüğündeki depremin Göller Yaylası'ndaki etkisini gözler önüne serdi. Görüntülerde aile fertlerinin depremi fark ettiği anlar ve çocukların yaşadığı korku yer aldı. Sarsıntının başlamasıyla mangal keyfi de yarıda kaldı.

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