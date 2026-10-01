Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik - Son Dakika
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Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik

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Özcan Deniz\'e kardeşinden sert çıkış: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik
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Özcan Deniz, kardeşi Sibel Deniz Semerci'nin yargılandığı davada tanık olarak ifade verip adliye çıkışında kardeşine destek verdi. Ünlü şarkıcının sözlerine diğer kız kardeşi Yurda Gürler'den sert yanıt geldi. Gürler, "Aydın Adliyesi önünde çok güzel bir oyunculuk izledik" diyerek ağabeyine tepki gösterdi.

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla uzun süredir gündemde olan Özcan Deniz, kız kardeşi Sibel Deniz Semerci'nin yargılandığı davada tanık olarak ifade verdi. Duruşma sonrası Sibel Deniz Semerci'ye destek veren ünlü şarkıcıya diğer kız kardeşi Yurda Gürler'den sert tepki geldi. Gürler, "Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik" sözleriyle ağabeyini hedef aldı.

Özcan Deniz'in ailesinde yaşanan anlaşmazlık bu kez mahkeme salonuna taşındı. Ercan Deniz ve Yurda Gürler'in, kardeşleri Sibel Deniz Semerci hakkındaki şikayeti üzerine açılan dava Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

ÖZCAN DENİZ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmaya katılmak için Aydın'a giden Özcan Deniz, mahkemede tanık sıfatıyla ifade verdi. Deniz, adliye çıkışında yaptığı açıklamada kardeşi Sibel Deniz Semerci'nin yanında olduğunu belirterek açılan davanın haksız ve yersiz olduğunu savundu.

Kardeşinin annesini ve küçük kardeşini korumaya çalıştığını söyleyen Deniz, Sibel Deniz Semerci'nin kullandığı ifadelerin hakaret niteliği taşımadığını ileri sürdü.

"BEN DE DESTEK İÇİN GELDİM"

Özcan Deniz, kardeşinin söylediği belirtilen "Bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım" sözlerine de değindi. Bu ifadelerin tehdit amacı taşımadığını savunan sanatçı, kardeşinin yaşananlara tepki gösterdiğini belirtti.

Deniz, Aydın'a hem Sibel Deniz Semerci'ye destek vermek hem de tanık olarak ifade vermek için geldiğini söyledi.

YURDA GÜRLER'DEN AĞABEYİNE SERT TEPKİ

Özcan Deniz'in adliye önündeki açıklamasına diğer kız kardeşi Yurda Gürler'den yanıt gecikmedi. Gürler, ağabeyinin sözlerine tepki göstererek, "Dün Aydın Adliyesi önünde çok güzel bir oyunculuk izledik" ifadelerini kullandı.

Hakaret ve tehdide uğrayan tarafın kendisi olduğunu belirten Gürler, buna rağmen Özcan Deniz'in karşı tarafta yer aldığını ve kardeşi lehine tanıklık yaptığını söyledi.

"GERÇEKLE BAĞDAŞMAYAN AĞIR İFTİRALAR ORTAYA ATILDI"

Yurda Gürler açıklamasında, duruşma sürecinde kendisi hakkında delile dayanmadığını savunduğu suçlamalar yöneltildiğini de ileri sürdü. İddiada bulunmanın kolay olduğunu belirten Gürler, asıl önemli olanın bu iddiaların hukuk önünde karşılığını verebilmek olduğunu ifade etti.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Mahkemedeki değerlendirmelerin ardından açıklamasını sürdüren Gürler, dosyadaki delillerin belirleyici olduğunu savunarak "Hukuk önünde hikayelerin bir hükmü yoktur. Deliller konuşur, gerçekler ortaya çıkar. Ve bugün hukuk konuştu. Adalet yerini buldu" dedi.

Gürler ayrıca mahkemenin sanığın suçu işlediğine karar verdiğini açıkladı.

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