Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu evlilik için ilk adımı attı

Oyuncu Sıla Türkoğlu ile sevgilisi Ata Ayyıldız, ilişkilerinde yeni bir adım attı. Bir süredir birlikte olan çift, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Türkoğlu ve Ayyıldız, yüzük taktıkları anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutlu haberi takipçileriyle duyurdu.

MUTLULUKLARINI NİŞANLA TAÇLANDIRDILAR

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, ailelerinin katıldığı sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Çift, ortak paylaşımlarında nişan tarihlerini de belirterek törenden karelere yer verdi.

Paylaşımların ardından çiftin yakınları ve ünlü dostları tebrik mesajları gönderdi. Yılmaz Kunt, Eylül Tumbar, Buçe Buse Kahraman, Furkan Kızılay ve Yasemin Yazıcı gibi isimler Türkoğlu ve Ayyıldız'ı kutlayanlar arasında yer aldı.

GEÇTİĞİMİZ YIL EVLİLİK TEKLİFİ GELMİŞTİ

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın ilişkisi bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. Çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini gözler önüne seriyordu.

Ata Ayyıldız, geçtiğimiz yıl Türkoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu. Nişan töreniyle birlikte çift, evlilik yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.

“KIZILCIK ŞERBETİ”NDE DOĞA'YI CANLANDIRDI

Sıla Türkoğlu, geniş kitleler tarafından özellikle “Kızılcık Şerbeti” dizisindeki Doğa karakteriyle tanındı. Türkoğlu, dizinin ilk sezonlarından itibaren Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Doğukan Güngör gibi isimlerle başrolü paylaşarak büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

2025 yılında “Kızılcık Şerbeti”ne veda eden ünlü oyuncu son olarak Doktor, Başka Hayatta dizisinde rol almıştı.