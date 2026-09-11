Çoluğunu çocuğunu bırakıp trans bireyle kaçtı - Son Dakika
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Çoluğunu çocuğunu bırakıp trans bireyle kaçtı

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Hindistan'da 6 yıllık evli bir kadın, eşinin kendisine yıllarca şiddet uyguladığını ve trans bireyle kaçtığını belirterek polise başvurdu. Üç çocuk annesi kadın, ayrıca eşinin bu kişiyle ilişkisine ait video kayıtlarının elinde olduğunu ileri sürdü.

Karısını ve 3 çocuğunu geride bırakan adamla ilgili ortaya atılan suçlamalar Hindistan'da dikkat çekti. Kadın, eşinin trans birey Zoya ile kaçtığını öne sürerken yaşadığı şiddet nedeniyle de şikayetçi oldu.

EŞİNİN TRANS BİREYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan kadın, 6 yıl önce eşiyle evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Üç çocuk annesi kadın, eşinin evliliklerinden önce Zoya isimli trans bireyle ilişkisinin bulunduğunu iddia etti.

Kadın, evlilik devam ederken de bu ilişkinin sürdüğünü ve bunu kanıtlayan video kayıtlarına sahip olduğunu ileri sürdü. Şikayetinde eşinin Zoya'yı defalarca eve getirdiğini, buna itiraz ettiğinde ise kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Çoluğunu çocuğunu bırakıp trans bireyle kaçtı

3 ÇOCUĞUYLA DAYISININ EVİNE SIĞINDI

Yaşananların ardından kadın, üç çocuğuyla birlikte dayısının evinde kalmaya başladı. Latestly'de yer alan habere göre, eşi ve ailesi hakkında işlem yapılması için polise başvuran kadın, yetkililerden yardım istedi. Polis, kadının şikayetini incelemeye aldı.

EŞİNİN TRANS BİREYLE KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

Kadının en dikkat çeken iddiası ise eşinin kendisini ve üç çocuğunu bırakarak Zoya isimli trans bireyle bölgeden kaçması oldu. 

Çoluğunu çocuğunu bırakıp trans bireyle kaçtı

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Son Dakika Hindistan Çoluğunu çocuğunu bırakıp trans bireyle kaçtı - Son Dakika

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