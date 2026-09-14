Kahramanmaraş'ta dehşet dolu anlar! Annesini, eşini ve çocuğunu rehin aldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde şizofreni hastası olduğu öne sürülen bir kişi, annesini, eşini ve çocuğunu evde rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri, uzun süren ikna çabalarının ardından kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Rehineler güvenli bölgeye alınırken zanlı gözaltına alındı, aile üyeleri de tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

ANNESİNİ, EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU REHİN ALDI

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde şizofreni hastası olduğu öne sürülen A.G'nin annesi, eşi ve çocuğunu evde rehin aldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT KAPIYI KOÇBAŞIYLA KIRDI

Uzun süre ikna etmeye çalıştıkları A.G'den sonuç alamayan özel harekat polisleri kapıyı koçbaşıyla kırarak eve girdi.

Polis ekipleri, A.G'nin annesi, eşi ve çocuğunu evden çıkararak güvenli bölgeye aldı. Kendini bir odaya kilitleyen A.G. ise ekiplerin ikna çalışmasının ardından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen A.G buradaki işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aile üyeleri ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.