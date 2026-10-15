Kızını kaybeden Atilla Taş sessizliğini bozdu! Yürek yakan sözler

Kızını kaybeden şarkıcı Atilla Taş, günler süren sessizliğinin ardından yaşadığı büyük acıyı anlattı. Kızı Sezen Taş'ın ölümünden sonra ilk kez açıklama yapan sanatçı, bundan sonraki hayatında iki torununa sahip çıkmak istediğini belirtti.

KIZINI 14'ÜNCÜ KATTAN DÜŞMESİ SONUCU KAYBETTİ

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 10 Ekim 2026 tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın 14'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Genç kadının ölümünün ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kızının kaybıyla sarsılan Atilla Taş, yaşadığı acının ardından ilk kez açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, kendisine destek verenlere teşekkür ederken içinde bulunduğu zor günleri anlattı.

"ACIMI TARİF EDECEK KELİME BULAMIYORUM"

Yaşadığı kaybın ardından henüz toparlanamadığını belirten Atilla Taş, kendisini yalnız bırakmayanlara şu sözlerle seslendi: "Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hala çok güçsüzüm. Ama o kadar yanımda oldunuz ki bir teşekkür etmem gerekiyordu. Acılar gerçekten paylaşılınca dayanılır olabiliyormuş. Bütün Türkiye yavruma ağladınız, gözyaşlarımı sildiniz, iyi ki varsınız."

CENAZEYE KATILMAYAN SANATÇI DOSTLARINA SAHİP ÇIKTI

Atilla Taş, kızının cenazesinde bulunmadıkları gerekçesiyle eleştirilen sanatçı arkadaşları hakkında da konuştu. Yaşanan olayın ani geliştiğini ve cenazenin farklı bir yerde düzenlendiğini belirten Taş, arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmadığını ifade etti. Ünlü şarkıcı, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Sanatçı arkadaşlarım eleştirilmiş cenazede yoktular diye ama hem olayın aniliği hem de mekan farklılığı beni yalnız göstermiş olsa da hemen hepsi aradı, sordu. Siyasetçisi, sanatçısı, sokaktaki vatandaşıyla, her fikir ve düşünceden, her politik partiden insanlar benimle ağladı. Ben evin haşarı çocuğu oldum hep malumunuz. Bazen sizleri kızdırmış da olabilirim ama kimseyi üzme amacı gütmedim hayatımda. Bizler bir aileymişiz oysa, acı yoldan öğrendim."

"ŞİMDİ EVLADIMDAN YADİGAR İKİ KUZUMLA İLGİLENİP..."

Açıklamasının en dikkat çekici bölümünde kızından geriye kalan iki torununa değinen Atilla Taş, bundan sonraki süreçte onlarla ilgilenmek istediğini belirtti. Torunlarına sahip çıkmak istediğini söyleyen sanatçı, kızına duyduğu özlemi şu sözlerle anlattı: "Şimdi evladımdan yadigar iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye'nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun. Allah evlatlarınızı ve sevdiklerinizi sizlere bağışlasın. Onlara sarılın benim için, öpün, saçlarını okşayın, sevdiğinizi söyleyin benim için."

"KIZIMA HASRETİM HİÇ BİTMEYECEK"

Atilla Taş, açıklamasının sonunda henüz iyi olmadığını ancak torunları için güçlü kalması gerektiğini dile getirdi. Kendisine ulaşan herkese teşekkür eden şarkıcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı: "Kızıma hasretim hiç bitmeyecek. Hepinize çok çok çok teşekkür ediyorum. Kusuruma bakmayın iyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım. Aramalarına dönemediğim herkesten çok özür diliyorum. Belki yine bir yerlerde karşılaşmak üzere çok sağ olun!"