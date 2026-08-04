Derin Mermerci\'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu

Sosyetenin ünlü ismi Derin Mermerci, daha önce çocuklarıyla birlikte zikir çektiğini söylediği ve sosyal medyada tartışma konusu olan sözleri hakkında videolu açıklamada bulundu.

"BEN VE AİLEM İÇİN NORMAL"

Zikir çekmenin kendisi ve ailesi için doğal ve rutin olduğunu savunan Mermerci, ayrıca zikir çekmenin kendisi için "müthiş bir rahatlama ve meditasyon" olduğunu da ifade etti.

"ŞAŞIRMANIZA ŞAŞIRDIM"

Derin Mermerci, zikir çektiğini söylemesinin böylesine şaşkınlıkla karşılanmasına şaşırdığını belirterek, "11 yaşındaki çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedûd' gibi zikirleri çekiyor. Niye bu kadar garipsediniz anlamadım. Her zikrin belirli bir sayısı ve anlamı vardır. Bilmeden çekmeyin, hepsinin başka bir anlamı var" ifadelerini kullandı.

Mermerci, videonun sonunda herkesi daha "duyarlı" ve "iyi" olmaya davet etti.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Yalıda yaşamanın zor olduğuna ilişkin sözleri tepki çeken Mermerci, o konuda da yanlış anlaşıldığını söyleyerek, "Yalıda oturduğum için şikayet etmedim, sadece 'herkesin sandığı gibi değil' demek istedim. Ama şunu çözemiyorum; iyi olun ya! Güzel şeyler yapalım. Ben mesela bu sabah 07:40'ta uyanıp yardıma muhtaç bir hayvanı kurtardım" ifadelerini kullandı.