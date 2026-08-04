Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu - Son Dakika
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Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu

Derin Mermerci\'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu
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Cemiyet hayatının tanınan ismi Derin Mermerci'nin, çocuklarıyla birlikte her gün zikir çektiğini söylemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Mermerci'nin bu çıkışı, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından inandırıcı bulunmazken, Mermerci'den açıklama geldi. Sosyetik isim, daha önce katıldığı bir programda yalıda yaşamanın zorluğuyla ilgili tepki çeken sözleri hakkında da açıklamada bulundu.

Sosyetenin ünlü ismi Derin Mermerci, daha önce çocuklarıyla birlikte zikir çektiğini söylediği ve sosyal medyada tartışma konusu olan sözleri hakkında videolu açıklamada bulundu.

Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu

"BEN VE AİLEM İÇİN NORMAL"

Zikir çekmenin kendisi ve ailesi için doğal ve rutin olduğunu savunan Mermerci, ayrıca zikir çekmenin kendisi için "müthiş bir rahatlama ve meditasyon" olduğunu da ifade etti.

Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu

"ŞAŞIRMANIZA ŞAŞIRDIM"

Derin Mermerci, zikir çektiğini söylemesinin böylesine şaşkınlıkla karşılanmasına şaşırdığını belirterek, "11 yaşındaki çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedûd' gibi zikirleri çekiyor. Niye bu kadar garipsediniz anlamadım. Her zikrin belirli bir sayısı ve anlamı vardır. Bilmeden çekmeyin, hepsinin başka bir anlamı var" ifadelerini kullandı.

Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu

Mermerci, videonun sonunda herkesi daha "duyarlı" ve "iyi" olmaya davet etti.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Yalıda yaşamanın zor olduğuna ilişkin sözleri tepki çeken Mermerci, o konuda da yanlış anlaşıldığını söyleyerek, "Yalıda oturduğum için şikayet etmedim, sadece 'herkesin sandığı gibi değil' demek istedim. Ama şunu çözemiyorum; iyi olun ya! Güzel şeyler yapalım. Ben mesela bu sabah 07:40'ta uyanıp yardıma muhtaç bir hayvanı kurtardım" ifadelerini kullandı.

Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu

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Son Dakika Derin Mermerci Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    aslında hiç konusmasa daha iyi olacak kendisi için. çok konuşunca saçmalama potansielleri oluyor. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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