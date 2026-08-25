Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel\'den çok konuşulacak sözler

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle tanınan Tolga Karel, oyunculuk kariyerini geride bırakarak ABD’ye yerleşmişti.

Amerika’da lojistik sektörüne adım atan ve TIR şoförlüğü de yapan Karel, kurduğu yeni hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor. Ünlü isim, bu kez eşi Sarah Scott ve çocuklarıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

“YATIRIM YAPACAKSANIZ SEVGİYE YAPIN”

Karel, aile fotoğrafının yanında takipçilerine dikkat çeken bir mesaj verdi. Yatırım dünyasının dilini kullanan ünlü isim, “Yatırım yapacaksanız sevgiye yapın. Eşinizi doğru seçin. Tek yatırım tavsiyem.” ifadelerini kullandı.

Maddi yatırımlara gönderme yapan Karel, paylaşımında asıl değer verdiği yatırımın sevgi ve aile olduğunu vurguladı.