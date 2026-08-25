Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler - Son Dakika
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Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel\'den çok konuşulacak sözler
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Tolga Karel, eşi Sarah Scott ve çocuklarıyla birlikte çekilen aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğrafına yazdığı not ise dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle tanınan Tolga Karel, oyunculuk kariyerini geride bırakarak ABD’ye yerleşmişti.

Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Amerika’da lojistik sektörüne adım atan ve TIR şoförlüğü de yapan Karel, kurduğu yeni hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor. Ünlü isim, bu kez eşi Sarah Scott ve çocuklarıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

“YATIRIM YAPACAKSANIZ SEVGİYE YAPIN”

Karel, aile fotoğrafının yanında takipçilerine dikkat çeken bir mesaj verdi. Yatırım dünyasının dilini kullanan ünlü isim, “Yatırım yapacaksanız sevgiye yapın. Eşinizi doğru seçin. Tek yatırım tavsiyem.” ifadelerini kullandı.

Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Maddi yatırımlara gönderme yapan Karel, paylaşımında asıl değer verdiği yatırımın sevgi ve aile olduğunu vurguladı.

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Son Dakika Magazin Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Zafer Budak Zafer Budak:
    Sevgi karın doyurmuyor 1 5 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    manken karısını çocuğunu bıraktı burda gitti USA ya çıkmış iyi aile babası fotoları paylaşıyor . Artis 3 2 Yanıtla
  • Taşkın Karakuş Taşkın Karakuş:
    maşallah 1 0 Yanıtla
  • Eko Set Eko Set:
    TIR şoförlüğü de yapan Karel ??? Başlıkla içerik farklı !!! 0 0 Yanıtla
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