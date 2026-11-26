İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter de gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 10'u nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Şüphelilerden biri tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 14 şüpheli ise ek ifadelerinin alınması için yeniden emniyete götürülmüştü.

GÖZALTI SAYISI 25'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter'in de gözaltına alınmasıyla gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.