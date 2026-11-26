Ünlülere yönelik operasyonda yeni gelişme! DJ Burak Yeter de gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dünyaca tanınan DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter de gözaltına alındı.
9 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 10'u nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Şüphelilerden biri tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 14 şüpheli ise ek ifadelerinin alınması için yeniden emniyete götürülmüştü.
GÖZALTI SAYISI 25'E YÜKSELDİ
Soruşturma kapsamında DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter'in de gözaltına alınmasıyla gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.
Kaynak: İHA
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