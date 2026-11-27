İstanbul'da bir mağazada alışveriş yapan turistler, 780 liralık alışveriş için yanlışlıkla 7 bin 800 lira ödedi. Durumu fark eden dükkan sahibi, fazla ödenen 7 bin 20 lirayı turistlere iade etti.

ÖDEME YAPARKEN BİR SIFIR FAZLA HESAPLADILAR

Alışverişin ardından ödeme yapmak isteyen turistler, 780 lirayı 7 bin 800 lira sanarak dükkan sahibine verdi. Ödenen tutarın alışveriş bedelinden 10 kat fazla olduğunu fark eden esnaf, turistlerin yaptığı hatayı düzeltti.

ESNAFIN DÜRÜSTLÜĞÜ TURİSTLERİ SEVİNDİRDİ

Fazla ödedikleri parayı geri alan turistlerin yüzleri güldü. Dükkan sahibine dürüst davranışı nedeniyle teşekkür eden turistler, mağazadan mutlu ayrıldı.