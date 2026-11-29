Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "CHP olarak bir ayrışma sürecinden çıktık. Bazı arkadaşlarımız yollarını ayırdılar, gittiler. CHP için en zor günler geride kaldı. Bu 103 yıllık çınar hızlı biçimde toparlanıyor, hızlı biçimde toparlanacak. Kongrelerimizi başlatıyoruz. Mahkeme kararının kesinleşmesini bekliyoruz. Bu karar çıkar çıkmaz 2-3 ayda bütün kongrelerimizi yapabilecek durumdayız" dedi.

Sarı, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Isparta'da, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Partisinin "bir ayrışma sürecinden çıktığını" söyleyen Arı, "Bazı arkadaşlarımız yollarını ayırdılar, gittiler. CHP için en zor günler geride kaldı. Bu 103 yıllık çınar hızlı biçimde toparlanıyor, hızlı biçimde toparlanacak. Kongrelerimizi başlatıyoruz. Mahkemeden karar çıktığı anda, kararın kesinleşmesini bekliyoruz. Bu karar çıkar çıkmaz iki ayda, üç ayda bütün kongrelerimizi yapabilecek durumdayız" diye konuştu.

Partiden ayrılan bazı isimlerin yeniden CHP'ye dönmek istediğini belirten Sarı, bu kişiler arasında ayrım yaptıklarını söyledi. Parti yönetimine ve Atatürk'e hakaret eden, parti binalarına zarar veren ve ayrışmayı derinleştirdiğini düşündükleri kişilere kapılarının kapalı olduğunu ifade eden Sarı, parti içi tartışmalardan etkilenerek istifa edenlere ise kapılarının açık olduğunu dile getirdi.

Partinin kurumsal kimliğini savunurken tabanın incitilmemesi gerektiğini vurgulayan Sarı, kongre sürecinin partiyi toparlamak için fırsat olduğunu belirtti.

Sarı, "Eksiklerimiz oldu, hatalarımız oldu. Her şeyi mükemmel yaptık demiyoruz. Eksik bıraktığımız alanlar da olabilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi örgütü orayı tamamlayacak. Aşağıdan yukarıya doğru ilçe başkanlığı, il başkanlığı, Parti Meclisi ve genel merkez bizleri seçecek. Ondan sonra da hızlı biçimde seçime doğru yol alacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİYLE İLGİLİ BİR GÖRÜŞMEMİZ YOK"

Basın toplantısında gazetecilerin, "CHP, AK Parti ve MHP'nin ortak hükümet kurabileceği" yönündeki iddiaları sorması üzerine Sarı, böyle bir pazarlık veya müzakere sürecinin bulunmadığını söyledi.

Söz konusu iddiaların kamuoyundaki yakıştırmalardan ibaret olduğunu belirten Sarı, "CHP'nden herhangi bir yetkili, herhangi bir resmi pozisyona sahip olan kişi başka siyasi partilerle bu konuyla ilgili bir çalışma, bir müzakere süreci içinde değil. Bizim milli mutabakat konusundaki düşüncemiz nettir. Bizim durduğumuz yer bellidir" dedi.

Milli meselelerde partiler üstü bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Sarı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin beka sorunu ortaya çıktığında, etrafımızdaki savaşlar bize intikal ettiğinde, bir savaş hali ortaya çıktığında milli bir duruş sergilememiz gereken yerlerde CHP olarak biz milli duruşu sergileriz. Ama buradan bir milli mutabakat hükümeti kurulacak, bununla ilgili görüşmeler yapılıyor gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu.